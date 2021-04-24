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Bursa'da akılalmaz olay! Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti

24.04.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir kişi, bedensel engelli kardeşini önce darp edip sonra bıçakla yaralarken, kanlar içinde kalan kardeşinin başında hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.

Bursa'da akılalmaz olay! Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre birlikte yaşayan Fikret U. (53) ile bedensel engelli kardeşi Mesut U. (42), evde gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret U., Kardeşi Mesut U.’yu darp etmeye başladı daha sonra kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SİGARA YAKTI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut U.’yu ambulansa taşıdı. Bu sırada evden çıkan şüpheli Fikret U., kardeşinin bulunduğu ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı. Bu anlar kameralara yansırken görenleri şaşırttı. Gözaltına alınan Fikret U., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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(İHA)

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Bursa
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