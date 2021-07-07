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Bursa'da Atatürk heykeline çekiçli saldırı

07.07.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da şehir merkezinde üzerinde atlı Atatürk heykelinin bulunduğu mermer bloğa çekiçle zarar veren kişi polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Bursa'da Atatürk heykeline çekiçli saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.15 sıralarında yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi elindeki çekiçle heykel caddesinin simgesi üzerinde atlı Atatürk heykelinin bulunduğu mermer bloğa vurup zarar vermeye başladı. Şahsı gören vatandaşlar polisi arayıp haber verdi. Olay yerinin yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan Valilik binası önünde bekleyen çevik kuvvet polisleri ve görevli bekçiler tarafından müdahale edilen şahıs etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mustafa Kemal Atatürk
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