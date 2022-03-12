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Bursa'da buzlanan yolda zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi

12.03.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 11 araç kayarak birbirine girdi. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Ana yol ise 1 saat boyunca trafiğe kapanırken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Bursa'da çok sayıda aracın karıştığı kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolu Caddesi Yüksek İhtisas Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

BUZLANAN YOLDA DURAMADILAR

Yoğun kar yağışı nedeniyle buz tutan bat-çık girişinde bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden başka bir otomobile arkadan çarptı.

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Kaza nedeniyle kapanan yolda arkalarından seyreden 9 araç ise buz nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak birbirlerine çarptı.

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YOL TRAFİĞE KAPANDI

Çarpmanın şiddetiyle 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen ambulans yaralılara ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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11 aracın karıştığı zincirleme kazada yol trafiğe yaklaşık 1 saat kapandı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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