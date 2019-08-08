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Bursa'da depo ve tekstil atölyesi yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 06:56 | Son Güncelleme

Bursa'daki yangında depo ile tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da depo ve tekstil atölyesi yandı

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Kaymak Sokak'ta depo olarak kullanılan 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yandaki tekstil atölyesine de sıçrayan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 10 yangın söndürme aracı ve 50 itfaiye eriyle müdahale etti.

Alevlerin sardığı 2 bina, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen binalarda yangın sırasında kimsenin bulunmadığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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