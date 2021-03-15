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Bursa'da radyo programcısı Hazım Özsu dinleyicisi tarafından öldürüldü

15.03.2021 19:50 | Son Güncelleme:
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Bursa'da radyo programcısı Hazım Özsu dinleyicisi tarafından öldürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, radyo programcısı Hazım Özsu'nun Altınova Mahallesi'ndeki evine gitti.

ZİLE BASTI, ATEŞ EDEREK KAÇTI

Zile basan saldırgan, dışarıya çıkan Özsu'ya tabancayla ateş ederek kaçtı.

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Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özsu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve Özsu'nun dinleyicilerinden olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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ŞOK İFADE: "RADYO PROGRAMINI BEĞENMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Bursa’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden radyo programcısı Hazım Özsu’nun katil zanlısının kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, ifadesinde Özsu’yu radyo programını beğenmediği için öldürdüğünü söyledi.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi’nde radyo programcısı Hazım Özsu’nun (57) yalnız yaşadığı evin önüne gelip zile bastı.

Özsu’nun sokak kapısına inmesiyle şüpheli, belinden çıkardığı tabanca ile Özsu’nun göğsüne ateş edip olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın sokağa birçok kez girip çıktığı ve keşif yaptığı görülürken, olay sonrası suç aletini beline koyduğu anlar ile kaçma anı kaydedildi. Komşuları tarafından kanlar içerisinde yere yığıldığı görülen Özsü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Özsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 DOLMUŞ VE 2 TAKSİ DEĞİŞTİRİP KAÇMIŞ

Olayla ilgili araştırmasını derinleştiren Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 322 farklı kamera görüntüsünü izleyip, 250 kişinin ifadesine başvurdu. Şüphelinin 45 yaşındaki balık toptancısı Halil N. olduğu belirlendi. Zanlının olayın ardından 4 dolmuş ve 2 ticari taksi değiştirerek kaçtığı ve olayın ardından 4 farklı adreste konakladığı belirlendi. Şüpheli Halil N., Selimzade Mahallesi’nde saklandığı evde Cinayet Büro dedektifleri tarafından yakalandı. Zanlının suç aletini ise evinin deposuna sakladığı öğrenildi.

"YAPTIKLARI RADYO PROGRAMINI BEĞENMEDİĞİM İÇİN VURDUM"

Halil N. ilk ifadesinde, ’’Hazım Özsü, pandemi sürecinde program sunan N.K. arkadaşı ile birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsü’nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsü, aşağıya indiğinde, ’Artık sesini kısıyorum’ diyerek belimden çıkardığım tabanca ile boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı, ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım’’ dedi.

Şüpheli Halil N.’nin daha önceden taksirle adam yaralamak suçundan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

(AA) (DHA) (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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