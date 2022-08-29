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Bursa'daki feci kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi de yaralanmıştı! Sebebi fren sistemindeki arıza çıktı

29.08.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün sabah meydana gelen trafik kazası sonucu 5 kişi ölmüş, 38 kişi de yaralanmıştı. Korkunç kaza ile ilgili yapılan inceleme sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda, korkunç kazanın sebebi ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda; ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı belirtildi. İşte feci kaza ile ilgili tüm detaylar...

Bursa'daki feci kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi de yaralanmıştı! Sebebi fren sistemindeki arıza çıktı

Feci kaza, dün saat 08.00 sıralarında İnegöl- Domaniç karayolu, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.

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CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Kenan Yiğit (47) ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş'in (54) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, bugün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de toprağa verileceği öğrenildi.

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, bilirkişi de olay yerinde inceleme yaptı. Hazırlanan bilirkişi raporunda; ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Öte yandan kazanın yaşandığı bölge, havadan görüntülendi. Otobüsün şarampole devrildiği alandaki keskin virajlar dikkat çekti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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