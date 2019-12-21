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Bursa'da hurda kâğıt deposunda yangın: 4 işçi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 05:32 | Son Güncelleme

BURSA'nin Osmangazi ilçesinde bir hurda kâğıt deposunda yangın çıktı.

İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA) - BURSA'nin Osmangazi ilçesinde bir hurda kâğıt deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında çevre iş yerlerinde çalışan 4 işçi dumandan etkilendi. İşçiler itfaiye ekiplerince kurtarılarak oksijen tedaisi uygulandı. Yangın itfaiye tarafından çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Osmangazi ilçesi Veysel Karani mahallesinde bulunan bir bahçenin içerisindeki hurda kâğıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bahçede bulunan hurda kâğıtların tutuşmasıyla büyüyen yangın kısa sürede tüm depoya yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına, 14 itfaiye aracı ile birlikte 60 itfaiye eri müdahale ederken, polis ekipleri de bölgeyi tahliye etti. Çevrede bulunan iş yerlerini saran dumandan etkilenen 4 işçi, merdiven yardımıyla itfaiye erlerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçilere sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda oksijen verildi ve müdahale edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Öte yandan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabildi. Depoda soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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