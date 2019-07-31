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Burun estetiğinin 3 önemli kuralı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 31.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, burun estetiğinin önemli noktaları hakkında bilgiler verdi.

Burun estetiğinin 3 önemli kuralı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Burun estetiği ameliyatları sadece daha güzel bir görünüm için yapılmıyor. Estetik güzellik sağlayan bu operasyonlar aynı zamanda nefes alıp vermeyle ilgili sorunların çözümünü de sağlıyor. Burun estetiği ameliyatlarının olmazsa olmazları vardır bunlar; güzel olmalı, nefes almalı ve uyumlu olmalıdır. İnsanın kalp güzelliği önemli ancak dış görünüşte önemlidir. Dış görünüşte en önemli kısım yüzümüz, yüz içerisinde burun önemli rol oynuyor. Burun yüz hatları ile uyumlu olmadığı zaman çekicilik bozulur. Çok büyük burun veya yamuk burun dış görünüşü önemli oranda etkiler” dedi.

Şekil bozukluğu olan burunun kişilerde nefes almayı etkilediğini ifade eden Dr. Yıldırım, “Ayrıca nefes hayat kalitesini, uyku kalitesini, eğitim hayatını, öz güvenini ve iş yaşamını da etkiler. Burun estetiği ameliyatı ile burun görünümünde belirgin değişiklikler oluşur. İnsan farklı bir şekle bürünür, yüz yapısı, mimikleri, hareketleri, öz güveni, konuşması, sosyal yaşamı değişir. Estetik olarak yüz ile uyumlu burun, dışarıdan bakınca güzel görünür, güzel burunda doğal buruna en yakın burundur. Örneğin bebek burnu, neredeyse bütün bebeklerin burunları çok küçük, minnak yapıya sahip ve doğal durur. Zamanla bozulan değişen burun yapılarını estetik olarak da düzeltirken fazla aşırıya kaçmamak gerekir.

Fonksiyonu da ihmal etmemek gerekir. Maalesef bir çok meslektaşımız burnu sadece estetik bir obje olarak düşünüp fonksiyonu göz ardı edebiliyor. Nefes almayan bir burun kişinin konuşmasını ve uykusunu bozarak hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Fonksiyon olmadan zaman içerisinde estetik geri planda kalabiliyor. Onun için burun estetiğinde estetik ve fonksiyonun beraber sağlanması gerekir. Burun estetiğinde fazla kaldırılmış, fazla inceltilmiş burunlar, sıkılmış burun görünümü vererek doğallıktan uzaklaşıyor. Doğal burun dediğimiz zaman nefes alan yüz hatları ile uyumlu görünüm olarak yapmacık hissi vermeyen burundur” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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