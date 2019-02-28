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Burun tıkanıklığının nedenleri nelerdir? Burun tıkanıklığının zararları nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 28.02.2019 09:03 | Son Güncelleme

Kolay nefes alamama ve buna bağlı olarak beyne az oksijen gitmesi ile kişinin sağlık durumu da etkilenir. Burun tıkanıklığı yaşam kalitesini düşürüp rahatsız ederken aynı zamanda kalbi yoran tehlikeli bir durumdur. İşte burun tıkanıklığının altında yatan nedenler ve tedavi yöntemleri...

Burun tıkanıklığının nedenleri nelerdir? Burun tıkanıklığının zararları nelerdir?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Burunda tıkanıklık; koku almada bozukluk, nefes alamama, nefes alamamaya bağlı olarak uykusuzluk, ağız kuruluğu, yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösterir” dedi.

AYRINTILI MUAYENE GEREKTİREBİLİR

İnsanoğlu normal şartlarda burundan nefes almaya programlanmıştır, gündüz şartlarında mümkün mertebe burundan nefes almaya çalışırız, ağzımızı açsak bile çok fark edemeyebiliriz. Birçok hastasının boğaz enfeksiyonu, nezle grip olma şikayetleriyle muayeneye geldiklerini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Hastaların ayrıntılı muayenesi esnasında burun tıkanıklığına sebep olan burun kıkırdak eğriliği veya burun etlerinde büyüme gibi durumlarla karşılaşırız. Ancak burunla ilgili bir problem olduğu zaman esas problem uyku esnasında ortaya çıkar.

Uykunun ilerleyen safhalarında kas tonusunun da düşmesiyle burun tıkanıklığı olan hastalarda nefesi istenen yoğunlukta alabilmek ve vakum etkisini yaratabilmek için ağız açılır. Bunun sonucu olarak önce sesli nefes alma, daha sonra yavaş yavaş horlama ve ilerleyen zamanlarda kilo alımı ve yaşa da bağlı olarak uykuda nefes durması denilen durum meydana gelir. Burunda kemik eğriliği ve burun eti büyüklükleri 40-50 dakikalık operasyonlar ile düzeltilebilir. Bunun sonucunda uyku kalitesi ve boğaz enfeksiyonlarında azalma da gözlenir” şeklinde konuştu.

KALPLE İLGİLİ SIKINTILAR YAŞANABİLİR

Grip çok kolay bulaşabilen bir enfeksiyondur. Mevcut burun tıkanıklığının üzerine grip eklenirse burun tıkanıklığının çok daha sıkıntılı bir hale gelebileceğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Bu hastalarda gribal enfeksiyonların iyileşme süresi uzar, üzerine çok kolay sinüzit eklenebilir. Öksürük gibi yakınmaları normalden daha uzun sürer. Uyku kaliteleri bozulur. Özellikle anatomik burun tıkanıklığı olan hastaların gribal enfeksiyonları daha rahat atlamaları için anatomik sorunun çözülmesinde fayda vardır.

Burun tıkanıklığının en büyük rahatsızlığı kişinin burundan rahat nefes alamamasıdır. Bu yüzden gece horlama oluşur ve tam uyku alınamaz. Oksijenizasyonun bozulması nedeniyle kalbe de yük biner. Bu süreç uzun sürerse kalbe yük biner, uzun süreçte kalple ilgili (kalpte büyüme, hipertansiyon) hastalıklar ortaya çıkabilir” dedi.

BURUN TIKANIKLIĞI DEYİP GEÇMEYİN

Burun tıkanıklığı olan hastalarda ayrıca kulakta sıvı toplanması, orta kulak enfeksiyonları gibi problemlerin daha sık gözlemleneceğinin de altını çizen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, şu uyarılarda bulundu: “Burun tıkanıklığı basit bir rahatsızlık olarak algılanmamalı. Burun tıkanıklığı birçok hastalığa yol açabilir. Burun tıkanıklığının en büyük problemi hastalarda oluşturduğu konfor bozukluğudur. Bu durumun bir başka sonucu da ağzın açık kalmasına bağlı olarak ağız kuruması ve sabahların kalkıldığında boğaz ağrısı, boğazda kötü tat olmasıdır. Ağız mukozasının kurumasına bağlı olarak ağızdaki epitelin bozulması, koruma özelliğinin azalmasına dolayısıyla bakteriyel ve viral enfeksiyonların boğaza kolay yerleşmesine neden olur. Bu sebepledir ki sık boğaz enfeksiyonu geçiren, sık boğaz ağrısı ile doktora gitmekten yorulan kişilerin mutlaka detaylı bir burun muayenesi yaptırmaları gerekir. Fark etmedikleri bir kıkırdak eğriliği olabilir. Bu durumu muayene esnasında fark eden hastalar düşündüklerinde aslında burunlarından istedikleri kadar nefes alamadıklarını da anlamaktadırlar.”

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Anahtar Kelimeler:
burun tıkanıklığı nefes alma

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