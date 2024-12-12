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Kimse bunu beklemiyordu! Düğünde bir anda gelinin kafasına fare düştü... Sosyal medyada "Bu kadarı da olmaz" dedirtti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.12.2024 11:25
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Bir gelin düğünü sırasında yaşadığı ilginç bir anı sosyal medyadan paylaşınca kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Görüntülerde damat ve gelin düğün yeminlerini ettikleri sırada gelinin kafasına bir anda fare düştü. Davetliler ve gelin ne olduğunu anlayamazken büyük bir panik yaşandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kimse bunu beklemiyordu! Düğünde bir anda gelinin kafasına fare düştü... Sosyal medyada "Bu kadarı da olmaz" dedirtti

MYNET|DIŞ HABERLER Tamara Alsawaf-Valli isimli bir gelin düğünde yemin töreninin ortasında oldukça tuhaf bir an yaşadı. TikTok'ta 'tamaraalsawaf' kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımında Valli, "Hayatımın aşkıyla şimdiye kadar gördüğüm en rüya gibi törenle evleniyordum ve sonra üstümüzdeki eğrelti otlarından bir fare düştü" notuyla takipçilerine gösterdi.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

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Görüntülerin devamında ise fare düğün konuklarının önünde birkaç kez zıpladıktan sonra saklanmak için kaçtı. Düğünü kaydeden fotoğrafçılar bu tuhaf anı fark etmiş olacak ki bu anı ölümsüzleştirdiler. Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntüler kısa sürede 5.8 milyon kez izlendi ve yorumlarda insanlar şok olsa da durumu komik buldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok utanmıştır herhalde" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadarı da olmaz" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Kayınvalidem davet almadığı halde geldi" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
gelin damat fare
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