MAGAZİN

Buse Narcı'dan sosyal medyada ilginç paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 00:09 | Son Güncelleme

Oyuncu Buse Narcı (25), sosyal medya paylaşımı ile iç hesaplaşmasını gözler önüne serdi.

Buse Narcı'dan sosyal medyada ilginç paylaşım

Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla tanınan Buse Narcı, son olarak şarkıcı Sinan Akçıl’la aşk yaşamış ancak bu birliktelik kısa sürmüştü. Narcı, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gündeme geldi.

Kendisiyle bir iç hesaplaşma yapan Narcı’nın satırları şöyle:
"Beni kendimden uzaklaştıranları hayatımdan uzaklaştırmayı öğrendim. Kendimi seçmeyi, ‘önce kendimi’... Gözünün içine bakmaktan vazgeçtiklerim oldu ve mesafelere rağmen ömrüm boyu kıymetlim kalacaklar da. Bir sürü şeyler oldu, senin, benim, hepimizin hayatında. Ama bak hayat dipdiri duruyor. Ve şimdi tam da bir yaz ortasında, kaygıları o kalabalık şehirde bırakmışken. ‘Ohh be’ demek için ne muazzam zaman. Aromalı şahane öğleden sonralarını müzikli akşamlara bağlamak ve kendini ödüllendirmek mevsimi... Durmak herkese iyi gelir, yaz herkese iyi gelsin. Daima tebessüm ve aşkla."

buse

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Anahtar Kelimeler:
Buse Narcı Özcan Deniz

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