Bütçe dostu Realme V15 5G tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarının en dinamik isimlerinden biri olan Realme yeni cihazlar tanıtmaya devam ediyor. Hali hazırda Türkiye pazarında da oldukça geniş bir kitleye hitap eden Çinli üretici 5G tarafındaki model sayısını arttırma amacında. Bu bağlamda geçtiğimiz gün yeni bir telefon daha tanıtıldı.

Yeni tanıtılan model V15 5G ismini taşıyacak. İsimden de anlaşılabileceği üzere telefonda 5G desteği de bulunacak. Gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 800U 5G yongasından alan telefon sistemini 6GB RAM ile destekleyecek. Dileyen müşteriler için 8GB’lık RAM opsiyonu da sunulacak.

Dahili depolama tarafında ise 128GB’lık tek bir seçenek yer alacak. Bu seçeneğe rağmen telefonda microSD kart desteğinin bulunmayacağını da belirtelim.

4310 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir batarya ile gelen telefonda 50W hızlı şarj desteği de yer alacak. Bu sayede telefonun yalnızca 18 dakikada yüzde 50, 47 dakikada ise yüzde 100 tam şarja ulaşması bekleniyor.

Arka yüzünde 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) özelliklerinde 3’lü bir ana kamera modülü yer alan telefonun ön kamerası ise 16MP olacak.

Realme’nin 5G destekli yeni modelinin 190 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik belirsiz.

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