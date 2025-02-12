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  4. Bütçesi 100 milyon dolarlık (3.609.980.590 TL) 'Beast Games' yarışmasında skandal! Yarışmacılar MrBeast'e dava açtı: 'Kötü muamele ve cinsel taciz'

Bütçesi 100 milyon dolarlık (3.609.980.590 TL) 'Beast Games' yarışmasında skandal! Yarışmacılar MrBeast'e dava açtı: 'Kötü muamele ve cinsel taciz'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.02.2025 16:45
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YouTuber MrBeast, Amazon'un "Prime Video" platformu için 100 milyon dolar bütçeli 'Beast Games' adında bir yarışma programı hazırladı. Eylül 2024'te 'Beast Games'in beş yarışmacısı tarafından MrBeast ve Amazon'a dava açıldı. Yarışmacılar yarışmada kendilerin kötü muamele yapıldığını ve cinsel tacize uğradıklarını söyleyerek programı dava etti.

Bütçesi 100 milyon dolarlık (3.609.980.590 TL) 'Beast Games' yarışmasında skandal! Yarışmacılar MrBeast'e dava açtı: 'Kötü muamele ve cinsel taciz'

MYNET|DIŞ HABERLER 1000'den fazla katılımcının 5 milyon dolarlık nakit ödül için yarıştığı 100 milyon dolarlık gösterinin arkasında Amazon ve gerçek adı Jimmy Donaldson olan YouTuber MrBeast var. Yarışmanın çekimlerinin tamamlanmasının sonrasında 5 yarışmacı MrBeast ve Amazon'a dava açtı.

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Davada, yarışmacılar tarafından çekimler sırasında yetersiz beslendiği ve aşırı yorulduğu sağlık ve refahlarının tehlikeye atıldığı, sette düşmanca bir ortam olduğu, kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik kültürü ve en üst düzeyden gelen emirler nedeniyle izin verilen cinsel tacizin olduğu iddia edildi.

TAZMİNAT TALEP ETTİLER

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Yarışmacıların avukatları, Variety'e yaptığı açıklamada, "Katılımcılar, prodüksiyonun başlangıcında sözleşmeyi imzaladıklarında potansiyel olarak uzun ve zorlu bir yarışmayla karşı karşıya olduklarını bilseler de çok daha kötü bir muamele ile karşılaştılar. Birkaç yarışmacı hastaneye kaldırıldı, diğerleri ise kronik kötü muamele, aşağılama ve kadın yarışmacılar için düşmanca çalışma koşullarına maruz kalırken fiziksel ve ruhsal komplikasyonlar yaşadıklarını bildirdiler" ifadelerini kullandı.

Davada, ' ödenmeyen ücretler' için daha fazla tazminat talep edildi ve katılanların katıldıkları miktara göre çalışan olarak sınıflandırılması gerektiği savunuldu ve 'düşmanca bir ortam' yaratıldığını iddia eden davacılardan ikisi daha fazla tazminat talep ediyor.

"BU KONUDA YORUM YAPMAYACAĞIM"

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MrBeast, ABC News'in Good Morning America programına verdiği röportajda iddialara yanıt vererek, " Avukatların bunu halletmesine izin verdim, bu konuda yorum yapamam ama şunu söyleyebilirim ki 1.000 yarışmacıdan yaklaşık 700 ila 800'üyle şahsen görüştüm. Hepsi geri dönmek istiyor. Hepsi harika zaman geçirdi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya MrBeast
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