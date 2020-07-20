Büyük beden kadınlar için moda uzmanından giyinme tüyoları! Dekolte oluştururken...

Öncelikle büyük beden bir kadın olmanın sizi kısıtlamasına izin vermeyin. Küçük bedenler hakkında kimse böyle düşünceler sunmazken büyük beden kadınların giyimlerine karışılması asla kabul edilemez. Kimseye güzellik standardı borcunuz olmadığını hatırlatalım. Sizi siz yapan tüm detaylarla harikasınız ve bunu ne kilonuz ne de başka bir fiziksel özelliğiniz değiştiremez. Fakat, yalnızca siz istiyorsanız bu giyim tüyoları kombin yaparken çok işinize yarayabilir. Haydi, birlikte inceleyelim!
Pek çok kadının şikayetçi olduğu kalın bel problemi, V yaka kullanarak çözülebilir. Eğer omuzlarınız belinize göre daha küçük ve dik ise vurguyu omuzlara yapmak kurtarıcı olabilir. V yakalı kıyafetler odağı yukarıda tuttuğu için göbek bölgenizin kalınlığını gizleyecektir. Ayrıca, giydiğiniz V yaka gömleğin bel altından genişlemesi de kalın beli gizler.
Kombin oluştururken yapılan en büyük hata aşırıya kaçmaktır. Bol kıyafetler daha da şişman gösteriyor diyerek daracık giyinenler de, dar kıyafetler memnun olmadığım bölgelerimi açığa çıkarıyor diyerek aşırı bol giyinenler de hata yapıyor. Mesele, kıyafetin hangi bölgesini bol hangi bölgesini dar bırakacağına karar vermektir. Kollarınız kilolu ama beliniz şekilli ve düz ise, lale ya da truvakar kollu bir elbise ile kollarınızı bol bırakabilirsiniz. Bel kısmında ise çok dar olmamak kaydıyla üzerinize tam olan bir kesim tercih edebilirsiniz. Özetle, gizlemek istediğiniz alanlarda bol kesimler yanıltıcı görev üstlenirken memnun olduğunuz alanlarda kullandığınız dar kesimler inceltici etki gösterirler.
Dekolte seçimine karar verirken alt beden ve üst beden olarak iki parça düşünebilirsiniz. Hangi beden bölgeniz daha ince ise, dekolteyi o bölgeden vermek görünüşte denge sağlamanıza yardımcı olur. Üst bedenden kilo alan bir kadınsanız fakat alt bedeniniz inceyse diz üstü ya da mini kıyafetler sizi daha fit gösterir. Kalın bacaklardan şikayetçiyseniz fakat küçük omuzlara ve ince bele sahipseniz üst kısmı dekolteli elbiseler size çok yakışır.
Bazı kumaşlar çok risklidir. Bunların farkında olarak yaptığınız alışverişler, çok daha fonksiyonel bir gardırop oluşturmanızı sağlar. Saten gibi parlak ve vücuda yapışma eğilimi olan kumaşlar, büyük beden grupları için riskli seçimlerdir. Bu tarz kumaşlar vücudunuzun en kilolu yerini dikkat çekici şekilde sarar ve üstüne üstlük bir de parlar. Şifon tarzı dökümlü kumaşlar ise tam tersi etki yaratır.
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