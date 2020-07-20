Büyük beden kadınlar için moda uzmanından giyinme tüyoları! Dekolte oluştururken...

Öncelikle büyük beden bir kadın olmanın sizi kısıtlamasına izin vermeyin. Küçük bedenler hakkında kimse böyle düşünceler sunmazken büyük beden kadınların giyimlerine karışılması asla kabul edilemez. Kimseye güzellik standardı borcunuz olmadığını hatırlatalım. Sizi siz yapan tüm detaylarla harikasınız ve bunu ne kilonuz ne de başka bir fiziksel özelliğiniz değiştiremez. Fakat, yalnızca siz istiyorsanız bu giyim tüyoları kombin yaparken çok işinize yarayabilir. Haydi, birlikte inceleyelim!

KALIN BELE V YAKA ÇÖZÜMÜ!

Pek çok kadının şikayetçi olduğu kalın bel problemi, V yaka kullanarak çözülebilir. Eğer omuzlarınız belinize göre daha küçük ve dik ise vurguyu omuzlara yapmak kurtarıcı olabilir. V yakalı kıyafetler odağı yukarıda tuttuğu için göbek bölgenizin kalınlığını gizleyecektir. Ayrıca, giydiğiniz V yaka gömleğin bel altından genişlemesi de kalın beli gizler.

DARACIK YA DA AŞIRI BOL KIYAFETLERDEN UZAK DURUN!

Kombin oluştururken yapılan en büyük hata aşırıya kaçmaktır. Bol kıyafetler daha da şişman gösteriyor diyerek daracık giyinenler de, dar kıyafetler memnun olmadığım bölgelerimi açığa çıkarıyor diyerek aşırı bol giyinenler de hata yapıyor. Mesele, kıyafetin hangi bölgesini bol hangi bölgesini dar bırakacağına karar vermektir. Kollarınız kilolu ama beliniz şekilli ve düz ise, lale ya da truvakar kollu bir elbise ile kollarınızı bol bırakabilirsiniz. Bel kısmında ise çok dar olmamak kaydıyla üzerinize tam olan bir kesim tercih edebilirsiniz. Özetle, gizlemek istediğiniz alanlarda bol kesimler yanıltıcı görev üstlenirken memnun olduğunuz alanlarda kullandığınız dar kesimler inceltici etki gösterirler.