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  4. Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

11.05.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın en cesur isimlerinden biri olan Demi Rose, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyük beden fenomenden korkusuz pozlar peş peşe geliyor.

Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla uzun süre konuşulan Demi Rose çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Birbirinden açık pozlarını Instagram hesabından paylaşan Demi Rose bu defa kamera karşısına sütyensiz geçti.

DEMİ ROSE'DAN SÜTYENSİZ POZ

Instagram'da 19,5 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Bu pozları peş peşe paylaşan Demi Rose, bu defa sütyenini çıkardı.

Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Islak saçlarıyla çektiği pozu Instagram hesabından paylaşan Demi Rose, sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti.

Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Seyahat ettiği yerlerden karelerini paylaşmaya devam eden Demi Rose'un pozlarına yüz binlerce beğeni geliyor.

Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

1995 doğumlu 27 yaşındaki model, özçekimlerini 18 yaşında paylaşmaya başladı ve kısa sürede hayran kitlesi elde etti.

Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

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