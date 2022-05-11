Büyük beden model Demi Rose sütyensiz pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla uzun süre konuşulan Demi Rose çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Birbirinden açık pozlarını Instagram hesabından paylaşan Demi Rose bu defa kamera karşısına sütyensiz geçti.

DEMİ ROSE'DAN SÜTYENSİZ POZ

Instagram'da 19,5 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Bu pozları peş peşe paylaşan Demi Rose, bu defa sütyenini çıkardı.

Islak saçlarıyla çektiği pozu Instagram hesabından paylaşan Demi Rose, sütyensiz pozuyla beğeni butonunu çökertti.

Seyahat ettiği yerlerden karelerini paylaşmaya devam eden Demi Rose'un pozlarına yüz binlerce beğeni geliyor.

1995 doğumlu 27 yaşındaki model, özçekimlerini 18 yaşında paylaşmaya başladı ve kısa sürede hayran kitlesi elde etti.





