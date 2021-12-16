Büyük beden model hayranlarına seslendi! Vücut pozitifliğini savunmak için çırılçıplak soyundu

Worcester’da yaşayan 22 yaşındaki model, sosyal medya hesabından beden pozitifliği paylaşımlarına devam ediyor. Güzelliğin sıfır beden ve belirlenen kurallar içinde sıkıştığından şikayet eden Nall, kendisini fazla kiloları nedeniyle eleştirenlerine banyoda çekilen bir pozuyla cevap verdi.

“HAK EDİYORSUNUZ”

Nall, köpük banyosu yaptığı sırada çekilen fotoğrafını paylaştı ve gönderisine, “Vücudundan nefret etmediğin bir hayatı yaşamayı hak ediyorsun.” notunu ekledi. Nall’in gönderisi 8 binden fazla beğeni topladı ve hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı. Nall’in paylaşımına hayranları “Bu kadar güzel görünmeyi nasıl başarıyorsun” ve “Bu gerçekten inanılmaz” şeklinde yorumlar yaptı.



