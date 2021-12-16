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Büyük beden model hayranlarına seslendi! Vücut pozitifliğini savunmak için çırılçıplak soyundu

16.12.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, sosyal medyanın yarattığı kusursuz güzellik anlayışına meydan okudu. Herkesin mükemmel olması gerekmediğini savunan Nall, hayranlarına “Vücudunuzdan nefret etmeyin” sözleriyle seslendi. Güzellik normlarının normalleşmesi gerektiğini belirten Nall, sosyal medya hesabından banyoda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Büyük beden model hayranlarına seslendi! Vücut pozitifliğini savunmak için çırılçıplak soyundu

Worcester’da yaşayan 22 yaşındaki model, sosyal medya hesabından beden pozitifliği paylaşımlarına devam ediyor. Güzelliğin sıfır beden ve belirlenen kurallar içinde sıkıştığından şikayet eden Nall, kendisini fazla kiloları nedeniyle eleştirenlerine banyoda çekilen bir pozuyla cevap verdi.

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“HAK EDİYORSUNUZ”

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Nall, köpük banyosu yaptığı sırada çekilen fotoğrafını paylaştı ve gönderisine, “Vücudundan nefret etmediğin bir hayatı yaşamayı hak ediyorsun.” notunu ekledi. Nall’in gönderisi 8 binden fazla beğeni topladı ve hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı. Nall’in paylaşımına hayranları “Bu kadar güzel görünmeyi nasıl başarıyorsun” ve “Bu gerçekten inanılmaz” şeklinde yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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