MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Büyük beden model Iskra Lawrence tanga bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi

Büyük beden model Iskra Lawrence tanga bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi

07.04.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beden pozitifliğini savunucusu Iskra Lawrence Onlyfans'a girerek herkesi şaşırtmıştı. Sosyal medya fenomeni ve kıvrımlı model Iskra Lawrence son olarak tanga bikinisini giyip poz verdi.

Büyük beden model Iskra Lawrence tanga bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi

Bir dönem başvurduğu bütün ajanslardan "kilolu" olduğu için geri çevrilen ancak sonunda Instagram sayesinde moda dünyasında kendini kabul ettiren Iskra Lawrence paylaşımlarıyla olay oluyor.

Vücudundaki kıvrımlar ve fazla kilolar nedeniyle sık sık eleştirilen ama eleştirileri umursamayan ünlü isim son pozlarıyla dikkat çekti.

1

Yaratılan kusursuz güzellik algısının gerçeği yansıtmadığını ve kişilik özelliklerinin daha değerli olduğunu savunan Iskra Lawrence tanga bikinisiyle poz verdi.

2

Miami'de güneşin tadını çıkaran model ""Hepimiz insanız, karşılaştırmak ve umutsuzluğa kapılmak doğaldır, ancak size hizmet etmeyen sosyal medya hesaplarını takip etmemek veya topluluğunuzdan özellikle yılın bu zamanında vücut/kilo/diyetler hakkında konuşmaktan kaçınmasını istemek gibi sınırlar koymaya çalışın. Diyet kültürü her yerde" diyerek beden olumlama konusunda geri adım atmadığının mesajını da her fırsatta veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip..."18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...
Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...
Esra Erol o sözlere dayanamadı, programdan kovdu! Çocuğun babası başkası çıkınca ortalık karıştıEsra Erol o sözlere dayanamadı, programdan kovdu! Çocuğun babası başkası çıkınca ortalık karıştı
Anahtar Kelimeler:
Iskra Lawrence sosyal medya moda aktan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi!

Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi!

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor!

Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor!

İlginizi Çekebilir

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.