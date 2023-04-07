Büyük beden model Iskra Lawrence tanga bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi

Bir dönem başvurduğu bütün ajanslardan "kilolu" olduğu için geri çevrilen ancak sonunda Instagram sayesinde moda dünyasında kendini kabul ettiren Iskra Lawrence paylaşımlarıyla olay oluyor.

Vücudundaki kıvrımlar ve fazla kilolar nedeniyle sık sık eleştirilen ama eleştirileri umursamayan ünlü isim son pozlarıyla dikkat çekti.

Yaratılan kusursuz güzellik algısının gerçeği yansıtmadığını ve kişilik özelliklerinin daha değerli olduğunu savunan Iskra Lawrence tanga bikinisiyle poz verdi.

Miami'de güneşin tadını çıkaran model ""Hepimiz insanız, karşılaştırmak ve umutsuzluğa kapılmak doğaldır, ancak size hizmet etmeyen sosyal medya hesaplarını takip etmemek veya topluluğunuzdan özellikle yılın bu zamanında vücut/kilo/diyetler hakkında konuşmaktan kaçınmasını istemek gibi sınırlar koymaya çalışın. Diyet kültürü her yerde" diyerek beden olumlama konusunda geri adım atmadığının mesajını da her fırsatta veriyor.

