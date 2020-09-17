KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Büyük beden modelin rötuşsuz fotoğrafları beğeni topladı! 'Karnı olan bir kadın fotoğrafı...'

Büyük beden modelin rötuşsuz fotoğrafları beğeni topladı! 'Karnı olan bir kadın fotoğrafı...'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Vücut pozitifliği akımına iddialı ürünleriyle dikkat çeken iç çamaşırı firması Fashion Nova büyük beden modeli Erika Lipss'in fotoğraflarını rötuşsuz yayınladı, modelin bu kareleri beğeni yağmuruna tutuldu. Kadınlar Erika'nın fotoğrafının altına 'işte gerçek vücut' şeklinde yorum yaptı.

Büyük beden modelin rötuşsuz fotoğrafları beğeni topladı! 'Karnı olan bir kadın fotoğrafı...'

Moda markaları çoğu zaman kadınların bedenlerini sosyal medyada gerçekçi olmayan betimlemeleriyle eleştiriliyor. Aşırı photoshop yüzünden çoğu modeli zaman zaman tanıyamıyoruz gözümüze hoş gelmiyor.

Screenshot_14

Ancak son zamanlarda birçok firma farklılıkları olan birçok modelle çalışmaya başlayarak dayatılan kusursuzluk algısını teker teker yıkmaya başladı. Bunlardan biri de seksi iç çamaşırlarıyla adını duyuran Fashion Nova oldu. Firma, Erika Lipps'in siyah dantelli iç çamaşırlarıyla verdiği pozları hiç photoshop yapılmadan paylaştı. Moda tutkunlarıysa modelin fotoğraflarını görünce firmanın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Screenshot_15

Model Erika hemcinslerine teşekkür ettiği yazıda, 'iç içamaşırıyla poz verecek cesareti hiçbir zaman bulamamıştım ancak kıvrımlarımı kucakladıktan sonra bedenimi sevmeye başladım. Bu görüntüyü 2 ay önce tatsız bir fotoğraf karesi olduğunu düşündüğüme inanamıyorum. Şimdi harika görünüyorum' notunu düştü.

Screenshot_16

Birçok kadın firmaya, 'gerçek düzgün vücutlu bir kadın fotoğrafı için teşekkürler. Karnı olan bir kadın fotoğrafı! Nihayet! Onun güvenine ihtiyacım var' yorumlarında bulundu. Modelin fotoğrafı 22 binin üzerinde beğeni aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Mutfak rafınızdan indirin ve bu kez bunun için kullanın! Mutfak rafınızdan indirin ve bu kez bunun için kullanın!
Akrep burcu aylık burç yorumu Eylül 2020 Akrep burcu aylık burç yorumu Eylül 2020
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Başsavcılıktan Halil Sezai açıklaması: 4 ayrı suçtan...
Başsavcılıktan Halil Sezai açıklaması: 4 ayrı suçtan...
MasterChef'te kazanan belli oldu! Yeni kural açıklandı
MasterChef'te kazanan belli oldu! Yeni kural açıklandı
Babamın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz
Babamın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz
Kraliçe gibi hissediyorum
Kraliçe gibi hissediyorum
İşte günlük burç yorumları!
İşte günlük burç yorumları!
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sahte gamze nasıl yapılır?
Sahte gamze nasıl yapılır?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Madecassol Kremin Kullanımı, Faydaları, Fiyatı ve Kullananların Yorumları
Madecassol Kremin Kullanımı, Faydaları, Fiyatı ve Kullananların Yorumları
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev yapımı doğal çareler! Kırışıklıklarınıza karşı savaşmaya hazır 6 yağ
Mutfak rafınızdan indirin ve bu kez bunun için kullanın!
Diş macunu gerçekten tüy döker mi?
Diş macunu gerçekten tüy döker mi?
Uygulayan kadınlar asla söylemiyor! Kusursuz cildin 8 sırrı
Uygulayan kadınlar asla söylemiyor!
Yüzlerce yıldır kullanılıyor! Dulavrat yağını saçınıza uygulayın ve bekleyin
Yüzlerce yıldır kullanılıyor! Dulavrat yağı bakın neler yapıyor...
Yıllarca 'çakmak cebi' dedik ama aslı hiç öyle değil!
Yıllarca 'çakmak cebi' dedik ama aslı hiç öyle değil!
Ünlü model de Jamsu yöntemini kullanıyor! Makyajdan sonra uyguladığınızda...
Ünlü model de bu yöntemi kullanıyormuş!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.