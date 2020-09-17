Büyük beden modelin rötuşsuz fotoğrafları beğeni topladı! 'Karnı olan bir kadın fotoğrafı...'

Moda markaları çoğu zaman kadınların bedenlerini sosyal medyada gerçekçi olmayan betimlemeleriyle eleştiriliyor. Aşırı photoshop yüzünden çoğu modeli zaman zaman tanıyamıyoruz gözümüze hoş gelmiyor.

Ancak son zamanlarda birçok firma farklılıkları olan birçok modelle çalışmaya başlayarak dayatılan kusursuzluk algısını teker teker yıkmaya başladı. Bunlardan biri de seksi iç çamaşırlarıyla adını duyuran Fashion Nova oldu. Firma, Erika Lipps'in siyah dantelli iç çamaşırlarıyla verdiği pozları hiç photoshop yapılmadan paylaştı. Moda tutkunlarıysa modelin fotoğraflarını görünce firmanın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Model Erika hemcinslerine teşekkür ettiği yazıda, 'iç içamaşırıyla poz verecek cesareti hiçbir zaman bulamamıştım ancak kıvrımlarımı kucakladıktan sonra bedenimi sevmeye başladım. Bu görüntüyü 2 ay önce tatsız bir fotoğraf karesi olduğunu düşündüğüme inanamıyorum. Şimdi harika görünüyorum' notunu düştü.

Birçok kadın firmaya, 'gerçek düzgün vücutlu bir kadın fotoğrafı için teşekkürler. Karnı olan bir kadın fotoğrafı! Nihayet! Onun güvenine ihtiyacım var' yorumlarında bulundu. Modelin fotoğrafı 22 binin üzerinde beğeni aldı.



