Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible sınırları yıktı geçti! Üstünü çıkartıp yarı çıplak poz verdi

Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible sınırları yıktı geçti! Üstünü çıkartıp yarı çıplak poz verdi

02.12.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible beden pozitifliğine yönelik paylaşımlarıyla Instagram’ın en popüler isimlerinden biri haline geldi. Sosyal medyada sıklıkla cesur pozlarıyla boy gösteren fenomen isim bu kez yar çıplak pozuyla takipçilerine kendilerini sevmeleri için ilham olmaya çalıştı.

Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible sınırları yıktı geçti! Üstünü çıkartıp yarı çıplak poz verdi

Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible özellikle moda endüstrisinde hakim olan kusursuz güzellik anlayışına Instagram hesabından paylaşımlarıyla karşı çıkmaya devam ediyor. Kadınların standart güzellik anlayışına uymak zorunda olmadığını belirten Bible üstünü çıkarttığı bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı.

“NORMAL VE ÇOK TATLI”

kapak sosyal medya1

Siyah zemin üzerine beyaz çiçekli bir iç çamaşırı altıyla poz veren Bible üzerini ise çıkartmayı tercih etti. Fazla kilolarını kabul ettiğini ve bedenini olduğu gibi sevdiğini ifade eden Bible gönderisine, “Bu sırt yağının normal ve çok tatlı olduğunu hatırlamanız için” notunu ekledi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çeken Bible binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Muhteşem” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu çok güzel. Bize hatırlattığınız için teşekkürler” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Süpermarketin ortasında bluzunu indirdi! Hareketi olay oldu

Süpermarketin ortasında bluzunu indirdi! Hareketi olay oldu

 Cesur paylaşım! Bu kez bikinisinin altı küçük gelince...

Cesur paylaşım! Bu kez bikinisinin altı küçük gelince...

 Hayranları onu çok özlemişti! Makyajsız haliyle paylaştı

Hayranları onu çok özlemişti! Makyajsız haliyle paylaştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Bedenimi göstermeye devam edeceğim” dedi ve...“Bedenimi göstermeye devam edeceğim” dedi ve...
Hastaneye kabul edilmedi! Sokak ortasında doğum yaptıHastaneye kabul edilmedi! Sokak ortasında doğum yaptı
11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”11 gün boyunca böyle seyahat ettiler! “İçmek için...”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya büyük beden

En Çok Okunan Trend Haberler

Sürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı

Sürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı

Herkes onu kadın zannetmişti! 14 yaşındaki kıza tecavüz edince...

Herkes onu kadın zannetmişti! 14 yaşındaki kıza tecavüz edince...

Her şeyi tek tek çıkarttı! Çırılçıplak geçince...

Her şeyi tek tek çıkarttı! Çırılçıplak geçince...

Cesur paylaşım! Bu kez bikinisinin altı küçük gelince...

Cesur paylaşım! Bu kez bikinisinin altı küçük gelince...

İlginizi Çekebilir

Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

Kızını beton bir bloğun içine gömüp komodin olarak kullandı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.