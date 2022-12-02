Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible sınırları yıktı geçti! Üstünü çıkartıp yarı çıplak poz verdi

Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible özellikle moda endüstrisinde hakim olan kusursuz güzellik anlayışına Instagram hesabından paylaşımlarıyla karşı çıkmaya devam ediyor. Kadınların standart güzellik anlayışına uymak zorunda olmadığını belirten Bible üstünü çıkarttığı bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı.

“NORMAL VE ÇOK TATLI”

Siyah zemin üzerine beyaz çiçekli bir iç çamaşırı altıyla poz veren Bible üzerini ise çıkartmayı tercih etti. Fazla kilolarını kabul ettiğini ve bedenini olduğu gibi sevdiğini ifade eden Bible gönderisine, “Bu sırt yağının normal ve çok tatlı olduğunu hatırlamanız için” notunu ekledi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çeken Bible binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Muhteşem” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu çok güzel. Bize hatırlattığınız için teşekkürler” yorumunu yaptı.