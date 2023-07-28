Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholl’dan fazla kilolarını eleştirenlere “İstediğimi giyerim” meydan okuması geldi

Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholl son dönemde yaratılan kusursuz güzellik anlayışına kafa tutan gönderilerine bir yenisini daha ekledi. Fenomen isim kadınların kendi bedenlerinde mutlu ve güvenli hissetmeleri gerektiğini savunarak yaza tatilinden çekilen doğal bir pozunu paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda makyajsız halini paylaşan Nicholls, bir bahçe kapısının önünde poz vererek tatilinde uzaklaşacağını söyledi. Fenomen isim siyah bikinili paylaşımına, “Kaçıyor” notunu ekledi. Nicholls’ın gönderisi güzelliğini öven yorumlarl dolup taştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Makyajsız bile gerçekten mükemmelsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Nefis bir görüntü” yorumunu yaptı.