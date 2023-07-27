Sosyal medya fenomeni Daisy Keech aşka geldi! Sevgilisinin öpücüklere boğduğu anları paylaştı

Sosyal medyada sağlıklı yaşam ve fitness konularının yanında yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran fenomen isim Daisy Keech yaklaşık 6 milyon takipçisiyle romantik anlarını paylaştı. Sevgilisi Michael Yerger ile aşka gelen Keech, Instagram hesabının hikaye bölümünden birlikte tatil yaptıkları anlarda çekilen bir gönderisini yayınladı.

AŞK YAŞADILAR

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Keech, sevgilisi Yerger’in yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu. Ayna karşısında poz veren ikilinin fotoğrafı hayranlarından tam not aldı.



