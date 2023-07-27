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    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech aşka geldi! Sevgilisinin öpücüklere boğduğu anları paylaştı

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech aşka geldi! Sevgilisinin öpücüklere boğduğu anları paylaştı

    27.07.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, sevgilisi Michael Yerger ile aşka geldi. Geçtiğimiz aylarda birlikteliklerinin 3. yılını kutlayan ikili bu kez tatillerinden pozlarını sevenleriyle paylaştı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden sevgilisinin kendisini yanağından öptüğü anlarda aynada çekilen bir pozunu paylaştı.

    Sosyal medyada sağlıklı yaşam ve fitness konularının yanında yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran fenomen isim Daisy Keech yaklaşık 6 milyon takipçisiyle romantik anlarını paylaştı. Sevgilisi Michael Yerger ile aşka gelen Keech, Instagram hesabının hikaye bölümünden birlikte tatil yaptıkları anlarda çekilen bir gönderisini yayınladı.

    AŞK YAŞADILAR

    kapak yeni daisy

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Keech, sevgilisi Yerger’in yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu. Ayna karşısında poz veren ikilinin fotoğrafı hayranlarından tam not aldı.

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    sosyal medya daisy keech

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