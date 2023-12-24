Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabell Nicholls'un son paylaşımı olay oldu! "Göbeğin o kıyafetle çok tatlı görünüyor kızım"

Sosyal medyadan sıklıkla yaratılan kusursuz güzellik kalıplarına meydan okuyan paylaşımlar yapan Isabell Nicholls kadınların kendi bedenlerinde mutlu hissetmelerine yönelik olumlamalarıyla tanınıyor. Her bedenin her kıyafeti giyebileceğini savunan fenomen isim son olarak uzun siyah elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Nicholls, "Göbeğin o kıyafetle çok tatlı görünüyor kızım" notunu ekleyerek hayranlarına motive edici bir mesaj vermek istedi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nota bayıldım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sen kraliçesin" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sen ilham vericisin" dedi.