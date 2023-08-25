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    4. Büyükannelerinin evini tadilat yaptırırken poşet poşet para buldular! Çöpe atmaya karar vermişlerdi... Açtıklarında şoke oldular

    Büyükannelerinin evini tadilat yaptırırken poşet poşet para buldular! Çöpe atmaya karar vermişlerdi... Açtıklarında şoke oldular

    25.08.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir evin tadilatı sırasında çok sayıda plastik poşetin içinde 90 yaşındaki sahibi tarafından unutulan eski banknotlardan oluşan adeta bir hazine ortaya çıktı. Büyükannelerinin vefatından sonra evini yenilemeye karar veren torunları banknotları gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    Tayland’ta yaşayan Kang isimli bir kadın vefatından sonra torunları evini yenilemek için büyük bir tadilata girişti. Kang’ ile birlikte yaşayan 89 yaşındaki kız kardeşi Su, evlerinden çıkan görünüşte bakımsız olmasına rağmen plastik poşetlerin atılmadan önce içindekileri kontrol etmekte ısrar etti. Plastik poşetlerin içinden farklı değerlerde banknotlar çıktı. Artık yürürlükte olmayan banknotları gören torunları şaşkınlığını gizleyemedi.

    KOLEKSİYONCULARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

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    Parayla ilgili soru sorulduğunda Su, paranın varlığını unuttuğunu itiraf etti ve ilerleyen yaşının bu tür geçmiş olaylara dair hafızasını gölgelediğini öne sürdü. Su’nun liderliğinde aile üyeleri evdeki her çantayı ve poşeti tek tek kontrol emeye karar verdi. Büyük bir titizlikle para biriktiren Kang’ın evinin hemen hemen her köşesinden banknot bulundu.

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    Evden toplam 32.000 baht (yaklaşık 24 bin 194 TL) değerinde eski tarihli banknot bulundu. Torunları bu paraları günlük hayatlarında kullanamamalarına rağmen koleksiyonculara satacaklarını ifade etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland para tadilat

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