Hacca gitmek için yıllarca para biriktirdi! Karton kutuda sakladığı paralarının son halini görünce gözlerine inanamadı

Malezya’nın Kelantan’da bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadın tüm birikiminin termit adı verilen böcekler tarafından yok edildiğini gördüğünde perişan. Torun Khairul, büyükannesinin karton kutuda 30 bin RM (yaklaşık 178 bin 536 TL) parası olduğunu söyledi. Ancak kısa süre önce büyükanne özenle topladığı banknotların karton kutuya gerçekleşen termit saldırısından sonra kağıda dönüştüğünü fark etti.

BANKAYA GÖTÜREREK DEĞİŞTİRMEYİ DENEYECEK

Facebook’tan büyükannesinin parçalanan banknotlarını gösteren torun Khairul, daha iyi durumdaki paralı Malezya Merkez Bankası’na götürmeyi planladığını sözlerine ekledi.



