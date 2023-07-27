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    4. Hacca gitmek için yıllarca para biriktirdi! Karton kutuda sakladığı paralarının son halini görünce gözlerine inanamadı

    Hacca gitmek için yıllarca para biriktirdi! Karton kutuda sakladığı paralarının son halini görünce gözlerine inanamadı

    27.07.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Malezya’da yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın hac ziyareti için yıllardır biriktirdiği parasının son halini görünce gözlerine inanamadı. Torun Khairul’un sosyal medyadan yaptığı paylaşımda büyükannesinin 2024 yılında Mekke’ye yapacağı hac ziyareti için biriktirdiği paraların böcekler tarafından parçalandığını gösterdi. Karton kutudaki paranın büyük bir kısmının değerini kaybettiği belirtildi.

    Malezya’nın Kelantan’da bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadın tüm birikiminin termit adı verilen böcekler tarafından yok edildiğini gördüğünde perişan. Torun Khairul, büyükannesinin karton kutuda 30 bin RM (yaklaşık 178 bin 536 TL) parası olduğunu söyledi. Ancak kısa süre önce büyükanne özenle topladığı banknotların karton kutuya gerçekleşen termit saldırısından sonra kağıda dönüştüğünü fark etti.

    BANKAYA GÖTÜREREK DEĞİŞTİRMEYİ DENEYECEK

    Facebook’tan büyükannesinin parçalanan banknotlarını gösteren torun Khairul, daha iyi durumdaki paralı Malezya Merkez Bankası’na götürmeyi planladığını sözlerine ekledi.

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    hac Malezya banknot

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