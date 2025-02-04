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Büyükannesinin 1948 yılından kalan gelinliğini yeniden yorumladı! Düğününde giydi, sosyal medyadan tepki topladı: "Mahvetmişsin"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.02.2025 12:08
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Bir gelin adayı büyükannesinin 1948 yılından kalan gelinliği kendi düğününde giymek istedi. Bu yüzden gelinliği modern bir şekilde kendi tarzına göre yorumladı. Sosyal medyadan gelinliğinin son halini paylaşan gelin adayı Katie'nin seçimi sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutuldu.

Büyükannesinin 1948 yılından kalan gelinliğini yeniden yorumladı! Düğününde giydi, sosyal medyadan tepki topladı: "Mahvetmişsin"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada 'katieklinefelter' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Katie isimli bir gelin, düğününde büyükannesinin 1948 yılındna kalan bir gelinliğini yeniden yorumlayarak giymek istedi.

İKİ TEYZESİ DE GİYMİŞTİ

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Nişanlandığında teyzesinin kendisine büyükannesinden kalan gelinliği hediye ettiğini söyleyen Katie, "Gelinlik iki teyzem tarafından giyilmişti. En sonuncusu 1988 yılındaydı. Bütünlüğünü korudum ama kendi tarzımı ortaya çıkartan birkaç dokunuş yaptım" dedi.
Yenileme için sırtın alt kısmındaki kollar, danteller ve fiyonklar çıkarılırken, sırt kepçeye dönüştürüldü ve yaka kesimi kare hale getirildi.Kuyruk kısaltıldı ve fazla malzeme, Katie'nin görünümünü tamamladığını iddia ettiği bir boyun şalına dönüştürüldü.

"KENDİMİ HİÇ BU KADAR GÜZEL HİSSETMEMİŞTİM"

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Katie büyükannesinin dönüştürülen elbisesini sosyal medyadan, "Düğün hafta sonumda büyükannemin güneş ışığında ortaya çıkması için dua ettim ve tam da öyle yaptı. Bu elbiseyle üzerime o kadar çok ışık tuttu ki, kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Katie'nin mutlu videosuna rağmen, yorumlar bölümü anında onun bu dönüşümünden dolayı onu eleştiren kişilerle doldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle bir elbisenin tüm çekiciliğini ve karakterini kaybetmesi çok üzücü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tarihin bir parçası. Bunun gibi sayısız elbise var. Keşke hiç dönüştürmeseydiniz" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Aman Tanrım, mahvolmuş" yorumunda bulundu.

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Olumsuz eleştirilerin yanında Katie'nin gelinliğini beğenenler de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hala orijinal elbisenin özünü taşıyor ve gerçekten göz alıcı." yorumunu yaptı. İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Elbisenin çürüyüp yok olması mı daha iyi olur yoksa yeni bir kullanım için yeniden icat edilmesi mi?" yorumunda bulundu.

Gelinlik Dönüşümüne Ne Düşünüyorsunuz?

Gelinlik modernleşmiş, harika görünüyor!
Klasik bir elbisenin karakteri kaybolmuş.
Eski ve yeni arasında güzel bir denge kurulmuş.
Böyle bir tarihi parçayı değiştirmek yanlıştı.

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Anahtar Kelimeler:
düğün gelinlik
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