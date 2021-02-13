Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kararnameyle, AGİT Daimi Temsilcisi Rauf Engin Soysal, OECD Daimi Temsilcisi Erdem Başçı ile Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu merkeze çekildi. AGİT Daimi Temsilciği'ne Hatun Demirer, OECD Daimi Temsilciliğine Kerem Alkin, DTÖ Daimi Temsilciliğine ise Alparslan Acarsoy atandı. Almanya, Fransa, İsviçre, İsrail, Lübnan ve Yemen'in de aralarında bulunduğu 22 ülkenin büyükelçisi merkeze çekildi.

TANZANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU GETİRİLDİ

Almanya ve İsrail hariç merkeze çekilen tüm ülke büyükelçileri ile Libya, Tunus, Uruguay, Panama, Togo, Tanzanya ve Tacikistan büyükelçilerine atama yapıldı. Tanzanya Büyükelçiliği'ne AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu getirildi.

