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Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

13.02.2021 02:06 | Son Güncelleme:
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Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda bazı büyükelçilerin ataması gerçekleşti. 4 uluslararası örgüt daimi temsilcisi ile 22 ülke büyükelçisi merkeze alındı. Merkeze çekilen uluslararası örgüt daimi temsilciliklerine ve 26 ülke büyükelçiliğine atama yapıldı.

Kararnameyle, AGİT Daimi Temsilcisi Rauf Engin Soysal, OECD Daimi Temsilcisi Erdem Başçı ile Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu merkeze çekildi. AGİT Daimi Temsilciği'ne Hatun Demirer, OECD Daimi Temsilciliğine Kerem Alkin, DTÖ Daimi Temsilciliğine ise Alparslan Acarsoy atandı. Almanya, Fransa, İsviçre, İsrail, Lübnan ve Yemen'in de aralarında bulunduğu 22 ülkenin büyükelçisi merkeze çekildi.

TANZANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU GETİRİLDİ

Almanya ve İsrail hariç merkeze çekilen tüm ülke büyükelçileri ile Libya, Tunus, Uruguay, Panama, Togo, Tanzanya ve Tacikistan büyükelçilerine atama yapıldı. Tanzanya Büyükelçiliği'ne AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu getirildi.

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