Buz çağında canlılar nasıl ölmedi?

Buzul çağı ya da buz devri bundan milyonlarca yıl önce yaşandı. Dünyanın hemen her noktası buzlarla kaplıydı. Peki bu zorlu ortamda canlı popülasyonu nasıl yok olmadı? Nasıl yaşamayı ve devamlılıklarını sürdürmeyi başardı?

Bu sorunun cevabı McGill Üniversitesi'nin araştırması ile ortaya çıktı. Günümüze kadar yaşanan en sert buzul çağında neler oldu? Canlılar nasıl hayatta kaldı? McGill Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma ile buzulların eriyik sularının ökaryotlar için sığınak görevi yaptığı belirlendi.

HAYRET VERİCİ ve DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİR OLAY

Kartopu Dünya olarak bilinen jeolojik zaman dilimi, okyanusların havada bulunan oksijeni alamayacak şekilde buzla kaplı olduğu bir dönemdi. Buna rağmen yaşamın son bulmaması gerçekten hayret verici ve düşündürücüydü.

Proceedings of the National Academy of Sciences‘ta yayımlanan bir araştırmada belirtilenlere göre, Namibya, Avustralya ve Kaliforniya’da buzul birikintilerinin geride bıraktığı demir zengini kayalar sayesinde bu döneme ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Demir oluşumlarının üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar, yaklaşık 700 milyon yıl önce okyanuslardaki oksijen miktarını belirlemeye ve bu miktarın oksijen miktarına bağlı yaşamın, yani deniz ekosistemine olan etkilerini ortaya çıkarmaya çalıştı.