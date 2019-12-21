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Buz çağında canlılar nasıl ölmedi?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Dünya üzerinde bugüne kadar yaşanan en zorlu şartlardan biri şüphesiz buzul çağıdır. Peki böylesi zorlu şartlarda canlılar nasıl hayatta kalıp soylarını devam ettirebildi? Canlılar donmayıp hayatta kalmayı nasıl başardı? İşte merak edilen soruların cevapları...

Buzul çağı ya da buz devri bundan milyonlarca yıl önce yaşandı. Dünyanın hemen her noktası buzlarla kaplıydı. Peki bu zorlu ortamda canlı popülasyonu nasıl yok olmadı? Nasıl yaşamayı ve devamlılıklarını sürdürmeyi başardı?

Bu sorunun cevabı McGill Üniversitesi'nin araştırması ile ortaya çıktı. Günümüze kadar yaşanan en sert buzul çağında neler oldu? Canlılar nasıl hayatta kaldı? McGill Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma ile buzulların eriyik sularının ökaryotlar için sığınak görevi yaptığı belirlendi.

HAYRET VERİCİ ve DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİR OLAY

Kartopu Dünya olarak bilinen jeolojik zaman dilimi, okyanusların havada bulunan oksijeni alamayacak şekilde buzla kaplı olduğu bir dönemdi. Buna rağmen yaşamın son bulmaması gerçekten hayret verici ve düşündürücüydü.

Proceedings of the National Academy of Sciences‘ta yayımlanan bir araştırmada belirtilenlere göre, Namibya, Avustralya ve Kaliforniya’da buzul birikintilerinin geride bıraktığı demir zengini kayalar sayesinde bu döneme ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Demir oluşumlarının üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar, yaklaşık 700 milyon yıl önce okyanuslardaki oksijen miktarını belirlemeye ve bu miktarın oksijen miktarına bağlı yaşamın, yani deniz ekosistemine olan etkilerini ortaya çıkarmaya çalıştı.

HAYAT OKSİJENLİ ERİYİK SU SAYESİNDE DEVAT ETTİ

Araştırmadan elde edilenlere göre yüzeydeki buzul tabakalarının olduğu yerlerde kritik miktarda oksijenli eriyik su bulunduğu belirlendi.

700 milyon yıl önce dünyanın en sert buzul çağı yaşandı. Bu olayla ilgili olarak daha önceki çalışmalarda buzulların üzerinde bulunan minik göletler sayesinde yaşamın devam ettiği açıklanmıştı. Yeni araştırmaya göre yaşam buzulların altındaki oksijenli okyanus sularında devam etti.

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Buz çağı Buz çağında canlılar nasıl ölmedi?

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
700,000,000 yıl öncesine dair yapılan araştırma bu evrim teorisi saçmalığını bile 2 level üste atmış. henüz bin ikibin yıl öncesi ataları Romalıların, Bizanslıların kültürlerine yaşamlarına ait bulgular tam manasıyla çözülmemişken 700,000,000 yıl öncesine ait araştırma yapıp fikir atmak sadece ve sadece bakın etrafımızda toplanın biz bilimde nerelere geldik demektir. 700000000 iddialı bir rakam arkadaşlar
salla sallayabildigin kadar Erdoğan bilim adamı olsaydi o da iyi sallardi bir katrilyon yıl önce benim dedelerim buz çağını kesfetti falan derdi heralde
Onu siz iyi becerirsiniz tıpkı bu ülkenin 1923 te başladığı der gibi 1923 ten önce Türk halkı yoktu o tarihten sonra oldu diye kendinizi inandırmışsınız demekki o şahsiyet daha eski olsaydı dünyanın yaratıcısı gözüyle bakardın
@ekramen8 erdoğan kadar kafana taş düşsün....
Buzul çağını yaşamışlar gibi anlatıyor salak hem buzul peki bu erikler nasıl yetişmiş bu buzul çağında hayvanların otlaması için o otlar nasıl oluşmuş bi zahmet bunun da açıklamasını yapın haa birde insanları oluşumunu sağlayan maymuncuklar bu buzul çağında hayatta kalmış kesin taş yontarak kalmışlardır
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