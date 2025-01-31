Buz pateni sporcusu Jon Maravilla, köpeği sayesinde American Airlines uçak kazasından kurtuldu! Son anda binmekten vazgeçti: "Binmeme izin verilmiyor

MYNET|DIŞ HABERLER Genç bir Amerikalı artistik patinajcı, Çarşamba gecesi Black Hawk helikopteriyle havada çarpışmanın ardından trajik bir şekilde düşen 5342 sefer sayılı uçuşta uçmak üzere rezervasyon yaptırmıştı. Ancak köpeğinin boyutu nedeniyle uçağa alınmayan Maravilla, mucizevi bir şekilde ölümden kurtuldu.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Maravilla, havayolunun büyük köpeklerin uçağa binmesini yasaklayan politikası sayesinde uçağa binememişti. Rus medya kuruluşu RIA Novosti ile konuşan buz pateni sporcusu, "Çok büyük bir trajdedi. Köpeğimi almadıkları için binmeme izin verilmedi. Ben de arabayla seyahat ettim. Hatta sosyal medya hesabımdan 'Binmeme izin verilmiyor. Arabayla 14 saat yolculuk başlasın' şeklinde bir paylaşım yaptım" dedi.