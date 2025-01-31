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  4. ABD'deki helikopter ve uçak kazasında uçağın kara kutusu bulundu! Kahraman pilot Sully, DC uçağının neden düştüğüne dair korkunç teorisini paylaştı

ABD'deki helikopter ve uçak kazasında uçağın kara kutusu bulundu! Kahraman pilot Sully, DC uçağının neden düştüğüne dair korkunç teorisini paylaştı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.01.2025 08:46
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American Airlines uçağı, Çarşamba günü saat 21.00 civarında Reagan Ulusal Havaalanı'na iniş yaparken ABD ordusuna ait Black Hawk helikopterine çarptı. Araştırmacılar, American Airlines'a ait 5342 sefer sayılı uçağın enkazından iki kara kutu çıkardı. Yıllar öncesinde başarılı bir şekilde uçağı nehre indirmesiyle ünlenen pilot Chesley 'Sully' Sullenberger, kazanın nedenine ilişkin olarak kendi teorisini paylaştı.

ABD'deki helikopter ve uçak kazasında uçağın kara kutusu bulundu! Kahraman pilot Sully, DC uçağının neden düştüğüne dair korkunç teorisini paylaştı

MYNET|DIŞ HABERLER 2009 yılında bir yolcu uçağını Hudson Nehri'ne indirmesiyle ünlenen Sully , The New York Times'a yaptığı açıklamada 67 kişinin ölümüne neden olan yolcu uçağı ve askeri helikopter çarpmasına ilişkin olarak kendi teorisini paylaştı. 74 yaşındaki Sully, gece su üzerinde uçmanın kazaya neden olabileceğini söyledi.

İKİ ETKENİN ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

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Sully'e göre, yolcu uçağı pilotunun helikopterden kaçmasını zorlaştıran iki etken bulunuyordu. kokpit ses kayıt cihazının, uçak içi veri kayıt cihazının ve hava trafik kontrol verilerinin, neyin yanlış gittiğinin açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olacağını umduğunu söyleyen Sully, "Geceleri suyun üzerinde görülebilen yer ışıkları, karadaki ışıklardan daha az oluyor. Gece diğer uçakları görme konusunda her zamankinden daha farklı bir deneyim sunar. Temelde yapabildiğiniz tek şey, üzerlerindeki ışıkları görmektir. Şunu anlamaya çalışmalısınız: Üstünüzde mi yoksa altınızda mı? Ya da ne kadar uzaktalar? Ya da hangi yöne gidiyorlar? Geceleri her şey daha zordur" dedi.
Kazanın sonrasında çok üzüldüğünü dile getiren Sully, "Bu durum beni çok üzdü. Her başarısızlıktan ders çıkarıp gelişmek zorundayız" diye ekledi.

"PİLOTLARDAN EN AZ BİRİ DİĞERİNİ GÖREBİLİRDİ"

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"Good Morning America" programına konuk olan Sully, kazada pilotlardan en az birinin diğerini görebildiğini açık olduğunu ve hava trafik kontrolörünün ikisini ayırmak için araya girmesine gerek olmadığını söyleyerek, "Hava trafik kontrolörlerinin yaptığı haberleşmelerden uçakların birbirini görebildiği, en azından birinin diğerini görebildiği anlaşılıyor. Hava trafik kontrolörü, uçakları ayırması gerekliliğinden kurtulabildi ve pilotlar diğer uçakları tanımlayarak ve güvenli bir mesafede kalarak görsel olarak birbirlerinden ayrılmak zorunda kalacaklardı. Belli ki bir noktada, ayrım trajik bir şekilde kaybedildi. Gece ışıkların etkisiyle görüşte zorlanmaların olduğunu tahmin edebiliyorum." ifadelerini kullandı.

UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU

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Son yapılan açıklamalarda uçuş veri kayı cihazı ve kokpit ses kayıt cihazını da içeren American Airlines uçağına ait iki kara kutu bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Kara kutuların yetkililerin felakete yol açan anlarda tam olarak ne olduğunu araştırmaları sırasında büyük bir yardım sağlayacağı belirtildi.

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HALA KOLTUKLARINA BAĞLI HALDE YOLCULAR BULUNDU

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DC İtfaiyeciler Derneği Başkanı David Hoagland, arama-kurtarma çalışmaları sırasında ilk müdahale ekiplerinin karşılaştığı korkunç manzarayı anlatarak, "Bu çok çarpıcı. Uçakta koltuklarına bağlı insanlarla karşılaştılar ve onları hemen çıkaramadılar" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Amerika uçak
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