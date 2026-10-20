Buzdolabını pırıl pırıl yapıyor! Ev yapımı temizleyici karışımı

Buzdolabı, yiyeceklerin tazeliğini korumak için her gün kullanılan ev aletlerinin başında geliyor. Buzdolabının raflarında ve çekmecelerinde biriken kalıntılar, dökülen yiyecekler ve oluşan kötü kokular düzenli temizlik ihtiyacını artırıyor.

Illinois Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer verilen öneriye göre, evde basit bir temizleyici hazırlamak için su ve kokusuz, ev tipi çamaşır suyu kullanılabiliyor.

Temizleyiciyi hazırlamak için gereken malzemeler ve ölçüler şöyle:

4 litre su

1 yemek kaşığı kokusuz, ev tipi çamaşır suyu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyunun doğru şekilde seyreltilmesi durumunda mikropların giderilmesinde etkili olabildiğini belirtiyor.

Önemli uyarı:Çamaşır suyunu yalnızca etiketinde bu kullanım için uygun olduğu belirtiliyorsa ve ürün talimatlarına uygun şekilde kullanın. Farklı temizlik ürünleriyle, özellikle sirke veya başka asitli maddelerle kesinlikle karıştırmayın. Hazırlanan karışımı gıdalara doğrudan uygulamayın; yüzeylerin gıda temasına uygunluğu ve durulama gerekliliği konusunda ürün talimatlarını izleyin.

EV YAPIMI TEMİZLEYİCİ NASIL KULLANILIR?

Hazırlanan karışımı kullanmadan önce buzdolabındaki yiyecekleri güvenli bir yere alın.

Ardından temizlik işlemini şu adımlarla gerçekleştirin:

Rafları ve çekmeceleri çıkarın: Buzdolabından çıkarılabilen rafları, çekmeceleri ve diğer parçaları dikkatlice yerinden alın.

Sökülebilen parçaları yıkayın: Rafları ve çekmeceleri su ve sabunla iyice temizleyin.

İç yüzeyleri silin:Temiz bir bezi hazırladığınız karışımla nemlendirerek uygun yüzeyleri silin. Ürünün kullanım talimatları farklı bir uygulama gerektiriyorsa bu talimatlara uyun.

Yüzeyleri kurutun: Rafları ve çekmeceleri yeniden yerleştirmeden önce tüm yüzeylerin kuruduğundan emin olun.

Temizlik sırasında yiyeceklerin temizlik maddeleriyle temas etmemesine dikkat edin. Ayrıca buzdolabının iç yüzeyleri için üreticinin bakım ve temizlik önerilerini kontrol etmek önem taşıyor.