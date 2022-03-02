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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

02.03.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi isimlerin paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük ses getirdi. Dönüş, Derya ve Türkan isimli üç kız kardeşin hikayesini konu edinen dizi, kısa sürede izleyicinin gönlüne taht kurdu. Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya'nın büyük aşkı bakın kim çıktı...

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kız Kardeşi dizisi, Kanal D ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Dizide, kardeşlerin en büyüğü olan Türkan'a hayat veren Özgü Kaya'nın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

25 yaşındaki güzel oyuncu Özgü Kaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Almila Ada'nın paylaştığı Adı Efsane dizisiyle ekran macerasına adım atan Özgü Kaya, sonrasında Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez gibi yapımlarda rol aldı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Kısa sürede güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Özgü Kaya'nın ailesini görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemiyor.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Özel hayatı merak konusu olan Özgü Kaya'nın sevgilisi de çok ünlü çıktı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Özgü Kaya, başrollerini Keremcem ile paylaştığı Kimse Bilmez dizisindeki rol arkadaşı Burak Serdar Şanal ile uzun soluklu bir aşk yaşıyor.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden ünlü çift, mutluluk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Yeşil Deniz ve Rüzgarın Kalbi gibi yapımlarda rol alan Serdar Şanal, 2008 yılında Arka Sokaklar dizisinde 'Ceyhun' karakterine hayat vermişti.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Ceyhun, Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliş'in sevgilisiydi.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi de oyuncu çıktı! Meğer rol arkadaşıymış


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Kanal D İclal Aydın
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