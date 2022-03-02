Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Meğer rol arkadaşıymış

İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kız Kardeşi dizisi, Kanal D ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Dizide, kardeşlerin en büyüğü olan Türkan'a hayat veren Özgü Kaya'nın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

25 yaşındaki güzel oyuncu Özgü Kaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Almila Ada'nın paylaştığı Adı Efsane dizisiyle ekran macerasına adım atan Özgü Kaya, sonrasında Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez gibi yapımlarda rol aldı.

Kısa sürede güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Özgü Kaya'nın ailesini görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemiyor.

Özel hayatı merak konusu olan Özgü Kaya'nın sevgilisi de çok ünlü çıktı.

Özgü Kaya, başrollerini Keremcem ile paylaştığı Kimse Bilmez dizisindeki rol arkadaşı Burak Serdar Şanal ile uzun soluklu bir aşk yaşıyor.

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden ünlü çift, mutluluk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Yeşil Deniz ve Rüzgarın Kalbi gibi yapımlarda rol alan Serdar Şanal, 2008 yılında Arka Sokaklar dizisinde 'Ceyhun' karakterine hayat vermişti.

Ceyhun, Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliş'in sevgilisiydi.



