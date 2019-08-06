HABER

'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi' Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:47 | Son Güncelleme

Hakkari Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan narkotik köpekleri uyuşturucu tacirlerinin korkuyu rüyası oldu. Narkotik köpekler 'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi'nin kullanıldığı operasyonlarda, 2 yılda 3 ton uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi' Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor

Uyuşturucu sevkiyatının önemli geçiş noktalarından biri olan Hakkari'de gece gündüz operasyonlarını sürdüren polis ekiplerinin en büyük yardımcıları narkotik köpekler. Eğitimlerinin ardından zorlu testlerden geçtikten sonra görevlendirilen narkotik köpekler, uyuşturucu tacirlerinin de korkulu rüyası oluyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik köpekler 'Cadı', 'Pars ve 'Tipi' operasyonlarda uyuşturucuya geçit vermiyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis kontrol noktasında kalan eğitimli üç köpek, özel mamalarla besleniyor ve her gün zorlu kondisyon eğitimlerinden geçiyor.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik şubesinde Dedektör köpek İdarecisi Polis Memuru Barış Zavrak, Belçika, Marilaz ırkı olan 'Cadı' ile birlikte Ankara'da 3 aylık eğitim aldıklarını belirtti. Polis Memuru Zavrak, 'Cadı' ile birlikte bugüne kadar birçok başarılı operasyona imza attıklarını ifade ederek, "Hakkari'de 2 yıldır görev yapıyorum. Cadı ile birlikte Ankara'daki eğitimimizin ardından buradaki görevlere aktif olarak başladık ve bugüne kadar birçok operasyona katıldık. 2017'den beri yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunların bir çoğunda Cadı ve diğer Narkotik madde arama köpeklerimizin emeği var" dedi.

Kaynak: İHA

PARTNER Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı
Kocaeli’de ekmeğe yüzde 5’lik zam geldiKocaeli’de ekmeğe yüzde 5’lik zam geldi
'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi', Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor'Cadı', 'Pars' ve 'Tipi', Hakkari'de uyuşturucuya geçit vermiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cadı Pars

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Iraklı iş insanını kadınla tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarını çektiler

Iraklı iş insanına kadınlı tuzak! Çıplak fotoğraflarını çektiler

Yosun tutan Roma Hamamı kalıntısındaki suyun tahliyesi için çalışmalara başlandı

İzmir'de tepki çeken görüntüyle ilgili açıklama

Son dakika! Ankara'da ABD heyeti ile kritik toplantı

Ankara'da kritik toplantı! 10.30'da başladı

Şişli'deki dehşet anları kamerada! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 30 bin oldu

Bu sabah itibariyle 30 bin oldu!

6 il için harekete geçiliyor! 'İklim Değişikliği Eylem Planı' hazırlandı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.