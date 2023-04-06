Çağla Şıkel 200 bin TL'lik ayakkabıyı görünce eline alıp bakın ne yaptı

Emre Altuğ ile boşandıktan sonra aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan ancak son dönemde avukat aşkıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey'e ayakkabı almak için alışverişe çıktı.

Şıkel, bir ayakkabının fiyatını görünce ne yapacağını şaşırdı. Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre Çağla Şıkel, oğlu Kuzey ile birlikte Etiler'de görüntülendi.

Çağla Şıkel, oğluna ayakkabı satın alacaktı almasına ama özel koleksiyon ürünlerinin sergilendiği bölüme gelince şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Şıkel, bir ayakkabının fiyatını görünce etikete bakakaldı.

ÖNCE UZUN UZUN İNCELEDİ SONRA...

Çağla Şıkel, 200 bin TL'lik ayakkabıyı uzun uzun inceledikten sonra fotoğrafını çekerek ABD'deki bir arkadaşına gönderdi. Şıkel, ABD'de uygun bir fiyata sahipse ayakkabıyı ABD'den getirtecek.

Mağazadan eli boş ayrılan Çağla Şıkel, "Beğendiğimiz ayakkabının fiyatı 200 bin TL. Bu fiyatı bir ayakkabı için vermem. Bende fotoğrafını çekerek ABD'deki bir arkadaşıma gönderdim. Eğer orada uygun fiyata bulursam alırım" dedi.