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Çağla Şıkel'den Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Önceki gün bir mücevher markasının indirim çadırına giden Çağla Şıkel, Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonuna asker selamı vererek destek oldu.

Çağla Şıkel'den Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı

Güzel model Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün bir mücevher markasının çadır günlerinin 10'uncu yıl açılışına katıldı. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Şıkel, asker selamı vererek operasyondaki askerlerimize detsek oldu.

Çeşitli markalarla işbirliği yaptığı için kıyafete para harcamadığını söyleyen Çağla Şıkel, açılış esnasında beğendiği bir küpeyi takarak "Eğer bir gün daha çok kazanırsam altına yatırım yaparım. Çocuklarımın geleceği için bilinçli yatırım yapıyorum 'damlaya damlaya göl olur' hesabıyla. Sonuçta onlar için çalışıyorum ve tabii ki çarçur hiçbir zaman etmiyorum. Mesleğe ilk girdiğim zaman 'ne oldum' durumu vardı her şey yapmak istiyordum, yenileri giymek, bir şey moda olunca almak istiyordum. Artık sponsorlarımız bize destek oluyorlar. Hem kendi programımızda hem de özel hayatımızda kıyafete neredeyse para vermiyoruz. Ayakkabıya da ciddi paralar verdiğimiz dönemler olmuştu o dönemler kapandı" dedi.

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ASKER SELAMI VEREREK DESTEK OLDU

Şıkel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı vererek destek oldu. Alışveriş çadırında poz veren Şıkel "Burası kadınlar için çok cazip edeci ama burada en çok satış yapan mağazanın cirosu Mehmetçik Vakfı'na bağışlanıyormuş burada olmak katkıda bulunmak iyi hissetmemizi sağlıyor" şeklinde konuştu.

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Barış Pınarı Harekatı Çağla Şikel

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