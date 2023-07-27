Çağla Şıkel buz dolu şarap fıçısına girdi! Oğlu Kuzey yanından ayrılmadı

Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliği 2015 yılında sona eren Şıkel, boşandıktan sonra kendisini çocuklarına ve kariyerine adamıştı. Ünlü manken 8 yıllık aşk orucunu ise Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Son günlerde aşk hayatıyla gündeme gelen Şıkel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Oğlu Kuzey ile buz dolu su fıçısına giren Çağla Şıkel, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Oğlu ve kendisinin soğuktan nefret ettiğini belirten Şıkel, paylaşımının altına şu notu düştü:

"O benden cesaret aldı ben de ondan… Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı iyi ki benimleydin oğlum teşekkür ederim.

İkimizde soğuktan nefret ediyoruz. İkimizde üşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi, soğuk duş almayı da öyle... (öyleydi). Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum…

Günlerdir bunun için mental olarak hazırlanıyorum. Soğuğa değil sadece nefesime odaklandım çünkü soğuğun dayanılmaz olduğunu düşünen sadece zihnimiz. Yaklaşık 4 derece suda 2 dakikalık rüya deneyimler, mutlaka deneyin."

Çağla Şıkel'in pozlarını görenler "Allah başka dert vermesin" yorumlarında bulundu.

