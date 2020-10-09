Çağla Şıkel'den vefat eden babası hakkında şaşırtan itiraf

Özel hayatı hakkında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çeken Çağla Şıkel, 3 sene önce vefat eden babası hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Babam mali müşavirdi. 7 kardeşlerdi ve en yüzü asık olanı babamdı. Rahmetliye suratsız denmez ama gerçekten çok suratsızdı.
Çok zor gülen bir adamdı. Yapı olarak da eğlenceli ve şefkatli bir baba değildi.
Babasının ani ölümüyle yıkıldığını söyleyen manken sözlerine şöyle devam etti:
Tabii ki de babam öldüğünde hepimiz yıkıldık, çok üzüldük. Çok ani bir ölümdü.
Ben annemin babamı o kadar çok sevdiğini hiçbir zaman anlamamıştım. Meğer inanılmaz seviyormuş.
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