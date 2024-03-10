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  4. Çağla Şıkel'ın ablası evlendi! Nikah şahidi ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli oldu... Gözler Emre Altuğ'u aradı

Çağla Şıkel'ın ablası evlendi! Nikah şahidi ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli oldu... Gözler Emre Altuğ'u aradı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 08:44
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Çağla Şıkel'ın ablası Berna Şıkel'in düğünü sosyal medyada da gündem oldu. Şıkel, ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli ile ablasının nikâh şahidi oldu. Gözler ise eski eş Emre Altuğ'u aradı.

Çağla Şıkel'ın ablası evlendi! Nikah şahidi ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli oldu... Gözler Emre Altuğ'u aradı

Çağla Şikel'in ablası Berna Şıkel geçtiğimiz gün dünya evine girdi. Murat Filican ile evlenen Berna Şıkel'in nikâh şahitleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Çağla Şıkel, 3 ay önce ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli ile ablasının nikâh şahidi oldu. Düğünde bir hayli heyecanlı olduğu görülen Şıkel, ablasının evlenmesiyle duyduğu mutluluğu dile getirirken çiçeği burnunda bir ömür boyu mutluluk diledi.

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Ayrılan çiftin birlikte görülmesi sosyal medyada "Barıştılar mı?" sorularını gündeme getirdi.

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Gözler ise Şıkel'in çocuklarının babası Emre Altuğ'u aradı. Altuğ'un düğüne katılıp katılmadığı bilinmiyor.

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Emre Altuğ geçtiğimiz günlerde açıklamasında "Egolarımızın esiri olmadık, kendimizi düşünmedik çocuklarımız ön planda oldu" demişti.


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Çağla Şıkel sosyal medya sevgilisi
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