Çağlar Ertuğrul İstanbul'a çok dayanamadı, terk etti! "Sakin bir hayatım var"

Oyuncu kadrosunda Berkay Ateş, Merve Dizdar, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı BluTV'nin orijinal dizisi Magarsus'un bir diğer başrolü de Çağlar Ertuğrul. Yakışıklı oyuncu sosyal medyada yaptığı güldüren paylaşımlarla tanınıyor.

'Teşkilat' dizisinde hayat verdiği 'Serdar Kılıçararslan' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul da İstanbul'u terk eden isimler arasında.

İzmir-Urla'ya yerleştiğini açıklayan yakışıklı oyuncu 2. Sayfa'ya yer alan habere göre; "2005 yılında İstanbul'a geldim ama pandemi döneminde döndüm. Urla'da sakin bir hayatım var" dedi.

Çağlar Ertuğrul bu yaşam biçimini herkese tavsiye ettiğini de sözlerine ekledi.



