Çam balı nedir, hakiki çam balı nasıl anlaşılır? Çam kozalağı balı nasıl yapılır, hangi aylarda olur?

Arılar bal üretirken çiçeklerdeki nektarları olgunlaştırırlar. Ancak, çam balının üretiminde kızılçam ağaçlarının öz suyunu emen Basra Böceği gereklidir. Basra böceği, Türkiye’de çoğunlukla Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale gibi Ege şehirleriyle birlikte Antalya’daki kızılçamlarda görülür. Çam balının en çok üretildiği yer olarak Muğla bilinir. Muğla’daki kızılçamlardan meydana gelen bu balın yapısı diğerlerine göre daha farklıdır.

Çam balı nedir?

Çam balı çoğunlukla Akdeniz bölgelerinde üretilebilen ve çam ağacının gövdesinden alınan bir baldır. Çam balı diğer ballara göre farklı özellikler taşır. Çam balının bir diğer adı salgı balıdır. Çiçek balından farklı bir tür olarak bilinir. Bu balın yapısı ve kalitesi yıllarca bozulmaz. Diğer ballarla kıyaslandığında donma ve şekerlenme gibi bir özelliği yoktur. Bu yüzden yıllarca muhafaza edilebilir. Gerçek bir çam balı buradan anlaşılır. Çiçek balına göre glikoz ve fruktoz oranı daha az olduğundan, daha az tatlıdır. Besin değeri ise diğerlerine göre daha fazladır. Dünyada en çok çam balı üreten ülkeler Türkiye ve Yunanistan’dır. Türkiye’de ve Yunanistan’da yetiştirilen bu bal, birçok ülkeye ithal edilir.

Çam kozalağı balı nasıl yapılır?

Basra böceği ve arının salgıladığı salgılar sayesinde çam balı ortaya çıkar. Bu balın üretimi iki aşamada ortaya gelir:

Çam Ağacı Salgısı Oluşumu: Basra böcekleri sürüler halinde topraktan ağaca tırmanarak, çam ağacının öz suyuyla beslenirler. Ağustos ayı itibariyle ağacın özüyle beyaz ve renksiz bir salgı oluştururlar. Bu salgı çoğaldıkça ağacın gövdesinden sarkmaya başlar. Bu salgıya bal çiği denir. Ağacın öz suyunda %80 karbonhidrat ve %20 protein bulunur. Böcek protein kısmını beslenmek için alır. Geriye kalan karbonhidratı ise salgılar.

Basra böcekleri sürüler halinde topraktan ağaca tırmanarak, çam ağacının öz suyuyla beslenirler. Ağustos ayı itibariyle ağacın özüyle beyaz ve renksiz bir salgı oluştururlar. Bu salgı çoğaldıkça ağacın gövdesinden sarkmaya başlar. Bu salgıya bal çiği denir. Ağacın öz suyunda %80 karbonhidrat ve %20 protein bulunur. Böcek protein kısmını beslenmek için alır. Geriye kalan karbonhidratı ise salgılar. Arının Çam Balı Üretimi: Bal arıları çam ağacından sarkmaya başlayan bal çiğini alır. Topladıkları bu çiği enzimleriyle değiştirirler ve kovanlarına götürürler. Bu salgı kovan içerisinde olgunlaşarak çam balı haline gelir. Arı yetiştiricileri tarafından toplanarak, süzülür.

Hakiki çam balı nasıl anlaşılır?

Doğal olan balları sahte olanlardan ayırabilmek için balın yapısı ve rengi incelenmelidir. Balın yapısal özellikleri diğer çeşitlerine göre daha farklıdır. Bununla birlikte doğal olup olmadığı anlamak için vitamin ve mineral oranlarına bakılabilir. Çam balı diğer bal türleriyle kıyaslandığında kıvamı daha yoğun ve koyu renklidir. Doğal çam ballarının yapısı bozulmaz. Donma veya şekerlenme gibi bir sorun yaşanmadan uzun süre korunabilir. Çiçek ballarına göre früktoz ve glikoz miktarları daha az olması gerekir. Bu yüzden daha hafif bir tadı vardır. Çam balının gerçek olup olmadığı bu özelliklere göre anlaşılabilir.

Çam balı hangi aylarda olur?

Çam balı diğer ballara göre daha sonra kristalize olan bir türdür. Anzer balına göre daha yumuşak bir tadı olur ve rengi daha koyudur. Pek çok bal türüyle kıyaslandığında ise daha az tatlıdır. Çam balı içeriğindeki pinocembrin yüksek oranda antioksiden içerir ve sadece çam balı içerisinde bulunur. Türkiye çam balı üretiminde ilk sıralarda yer alır. Ağustos ayının ilk zamanlarında çam balı üretimi başlar. Denize yakın bölgelerde Nisan ayının son günlerinde üretimi yapılır. Yüksekliği fazla olan bölgelerde 15 Mayıs tarihine kadar uzayabilir. Genel olarak Ağustos ve Kasım ayları arasında çam balımı üretimi çok fazla yapılır. Az da olsa kış aylarında da üretimi yapılabilir.

Çam balının faydaları nelerdir?

Çam balı içeriğindeki bileşenler sayesinde faydalı bal türleri arasında yer alır. Doğal olduğundan emin olunan çam balının faydaları şu şekildedir:

Saçları derisini besleyerek, saçların güçlenmesini sağlar.

Kan basıncına etki ederek tansiyonun düşürülmesinde kullanılır.

Sindirim sistemini hızlandırır.

Mideyi tedavi eden bir yapısı bulunur. Hafif yapısıyla mideyi rahatsız etmeden, koruma sağlar.

Helicobakteri türlerine karşı savaşır.

Kalp ritmini düzenler.

Damar tıkanıklığına karşı korur.

Enerji vererek, halsizliğe karşı iyi gelir.

Diş sağlığı açısından yararlıdır ve diş macunu olarak kullanılabilir.

Alerjiye karşı savaşır ve kan üretimini arttırır.

Kabızlığa ve romatizmaya karşı etkilidir.

Güçlendirici etkisiyle öksürük ve nezle gibi rahatsızlıklarda toparlayıcı bir etkiye sahiptir.



