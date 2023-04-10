Anzer balı nedir, hangi çiçekten olur? Anzer balı nerede yetişir, ne işe yarar?

Anzer balı ülkemizin eşsiz lezzetleri arasında yer alırken, sağlığa olan faydaları bir hayli fazladır. Hem sağlığa olan faydaları hem de az bulunması, Anzer balını kıymetli besinler arasında tutuyor. Anzer balının faydalarının sırları arasında, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan 400-500 arasında bulunan çeşitli çiçeklerden üretilmesidir. Anzer Yaylasında; elma, yabani erik, armut, kestane, çam, akasya gibi ağaçlar bulunmuyor. Özellikle bu durumun korunması amaçlanıyor. Zira arıların bu balı üretirken yaylada yer alan 450-500 çeşit özel çiçekten yararlandığı biliniyor. Bu bitkilerden oluşan balın içeriğine bakıldığında sahte olup olmadığı ise çok kolay anlaşılıyor.

Anzer balı nedir?

Anzer balını bu kadar önemli yapan Anzer Yaylası'nda yetiştirilen ve başka bir yerde örneği olmayan bir çiçek örtüsünden üretilmesidir. Bu çiçeklerden toplanılan tohumlarla üretilen bal, birçok hastalığa şifa olur ve lezzetiyle dünyaca ünlüdür. Bal üretimi haziran ayının ilk haftasında başlar, temmuzda üretimi artar ve ağustos ayında biter. Yayladaki hava koşullarına bağlı olarak Ağustos ayının ilk haftalarında sağılma olarak bilinen işlemle ballar kovanlardan hasat edilir. Hava koşullarıyla birlikte bitki örtüsünün biçilmesine bağlı olarak Anzer balı üretim miktarı değişiklik gösterir. Bu durumlara göre balın çok az, hatta hiç üretilemediği dönemler olur. Anzer balının yararları ve üretim miktarı düşünüldüğünde, oldukça kıymetli olduğundan zor bulunan bir bak türüdür. Birçok insan üretilecek balı alabilmek için çok önceden sıraya girer. Dünyaca ünlü Anzer balını eşsiz kılan Anzer balının özellikleri:

Anzer balı, isminden de anlaşılacağı üzere yalnızca Anzer Yaylası’nda üretilir.

Balın üretiminde sadece o bölgeye özel çiçek polenleri yer alır.

Pek çok hastalığa karşı önleyici ve tedavide destekleyici bir unsurdur.

Anzer balınanın içerisinde şeker ya da başka hiçbir katkı maddesi bulunmaz. Gerçek anzer balı tamamen doğaldır.

Sağım aşamasında polen ve enzimlerin korunabilmesi için oldukça dikkatli bir süreç yürütülür.

Anzer balı nerede yetişir?

Anzer balı yılın belli sezonlarında, Rize’nin İkizdere ilçesi Anzer Ballıköy Yaylası ve Aşağı Anzer Çiçekli Köyü Yaylasında üretilir. Dünyanın en zengin birkaç bölgesinden birinde, 2.500-3.000 metre rakımda, tamamen doğal, kimyasal madde içermeyen ortamda yetiştirilir. Anzer yaylası balıyla olduğu kadar turizm açısından da oldukça önemli bir bölgedir. Yaylalar kışın kar nedeniyle trafiğe kapanır, aayıs ayında sezon açılır ve yaklaşık 3 bin kovan yaylalara taşınır.

Sezon başlangıcıyla birlikte ismiyle ünlü Anzer balının üretimi başlar. Yağışlı ve sisli hava koşulları arıların bal yapmasına engel teşkil eder. Havalar düzelmeye başladığında arılar kovanlara giderek, çiçeklerden beslenmeye başlarlar. Endemik çiçeklerden aldıkları polenlerle birlikte mucize bal olarak da bilinen Anzer balını üretirler. Ağustos ayında ise bal sağımı yapılmaya başlanır.

Anzer balı hangi çiçekten olur?

Balın yetiştirildiği Anzer yaylasında, 500’den fazla bitkinin yer aldığı biliniyor. Bitki çeşitliliğinin sebepleri arasında yaylada bulunan temiz hava ön plana çıkıyor. Anzer balının ham maddesi olan çiçekler İlkbahar aylarında açmaya başlar. Hem bölgede hem de dünya genelinde yaşayabilen endemik bitki türlerinden bazıları şu şekildedir:

Asperugo procumbens

Myosotic amoena

Anthemis melanoloma

Anthemis triumfetti

Angelica syivestris

Bunium microcarpum

Bupleurum falcatum

Carum meifolium

Chaaerophyilum astrantiae

Myosotis lithospermifolia

Myosotis sparsiflora

Anzer balı ne işe yarar?

Anzer balı özel çiçeklerden üretilen, sağlığa faydalı bileşenler içeren bir bal çeşididir. Balın içerisindeki bileşenler sayesinde çok güçlü bir antioksidandır. Antioksidan özelliğiyle birlikte kanın içerisindeki toksik maddelerin temizlenmesini sağlar.Anzer balı bağışıklık sisteminin korunmasında ve güçlendirilmesinde oldukça önemli bir etkendir. Bağışıklık sistemini koruması sayesinde pek çok hastalığı engellerken, mevcut hastalıkların tedavisinde vücudu destekler. Anzer balı az bulunurluğu ve faydalarıyla üretilen birçok balın önünde yer alır. Anzer balının faydaları aşağıdaki gibidir:

Sindirim sistemini çalıştırır.

İştah açıcı özelliği sayesinde, kilo alma sorunu yaşayanlara önerilir.

Halsizlik giderici ve enerji sağlar.

Cilt sağlığını destekler ve leke giderici özelliği bulunur.

Kemikleri güçlendirici bir etkisi vardır.

Kalp ve damar hastalıklarını önler.

Kansere karşı koruyucu ve kanser tedavilerinde destekleyici bir besindir.

Hücre yenilenmesini destekler, vücut gelişimini hızlandırır.

Saç dökülmesine karşı etkilidir.

Kısırlığa karşı korur.

Anzer balı nasıl tüketilmelidir?

Anzer balı, hastalık tedavileri için tüketilecekse mutlaka bir doktora danışılmalıdır. İçerisindeki maddelerden dolayı çok tüketmek zararlıdır. Bu sebeple ekmeğe sürülerek tüketilebilecek bir besin değildir. 3 şekilde kullanımı tavsiye edilmektedir:

Yetişkinler için sabah akşam aç karna bir çorba kaşığı.

Çocuklar için sabah akşam aç karna 1 tatlı kaşığı.

Bebekler için aç karna 1 çay kaşığı

Anzer balı nasıl anlaşılır?

Anzer balı, hem faydaları hem de ekonomik açıdan çok değerli bir besin olduğundan gerçeği ve sahtesinin ayırt edilmesi oldukça önemlidir. Piyasaya sürülen pek çok sahte bal bulunur. İnsan sağlığı açısından bu sahte ürünlerden uzak durulması gerekir. Gerçek Anzer balının üzerinde mutlaka koruma bandrolü olmalıdır.



