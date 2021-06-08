Ödüllü oyuncu Gizem Erdem'in kim olduğu merak konusu oldu. Cam Tavanlar dizisinde yer alan usta oyuncuların kim olduğu araştırılmaya başlandı. Cam Tavanlar 9 Haziran'da ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Peki Cam Tavanlar oyuncusu Gizem Erdem kimdir ve nereli? Gizem Erdem kaç yaşında? İşte yanıtları...
5 Ekim 1978 Ankara doğumlu Gizem Erdem 42 yıl yaşında, 1,64 boyundadır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Gizem Erden Türk oyuncudur. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (2012), Seçici Kurul Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Özel Ödülü(2015) ve En İyi Kadın Oyuncu (2016) ödüllerini almıştır. Gizem Erdem, "gizmoerdemmm" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapmaktadır.
Kariyer hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen ve birçok projede yer alan Gizem Erdem şimdilerde ise başrollerini Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın paylaştığı "Cam Tavanlar" dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.
Rol aldığı sinema filmleri:
2012 Canavarlar Sofrası
2015 Çekmeceler /Dora
2015 Nadide Hayat /Nadide'nin kızı
2016 Rüya /Sine
2018 Son Çıkış /Alev
Rol aldığı televizyon dizileri:
1999 Yılan Hikâyesi
2010 Mükemmel Çift /Pelin Durukan
2012 Ağır Roman Yeni Dünya/ Sıla
2012 Çıplak Gerçek /Simge
2013 Vicdan
2015 Beş Kardeş /Deniz
2017 7YÜZ /Ece
2019 Jet Sosyete /Semra "Samsara" /33. bölüm
Gizem Erdem'in adaylıkları ve ödülleri:
2012/ Ankara Uluslararası Film Festivali Ödülü /En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Canavarlar Sofrası/ Kazandı
2012/ Afife Tiyatro Ödülü /Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Öksüzler /Adaylık
2015/ Afife Tiyatro Ödülü /Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu/ İki Kişilik Yaz/Adaylık
2015/ Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülü /Seçici Kurul Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Özel Ödülü /İki Kişilik Yaz/ Kazandı
2016/ Uluslararası Adana Film Festivali Ödülü /En İyi Kadın Oyuncu Rüya /Kazandı
2019/ Afife Tiyatro Ödülü /Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu /Hakikat, Elbet Bir Gün /Adaylık
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