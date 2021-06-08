MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cam Tavanlar oyuncusu Gizem Erdem kimdir ve nereli? Gizem Erdem kaç yaşında?

Cam Tavanlar oyuncusu Gizem Erdem kimdir ve nereli? Gizem Erdem kaç yaşında?

08.06.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyer hayatı boyunca birçok projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Gizem Erdem, "Cam Tavanlar" dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki Cam Tavanlar oyuncusu Gizem Erdem kimdir ve nereli? Gizem Erdem kaç yaşında?

Cam Tavanlar oyuncusu Gizem Erdem kimdir ve nereli? Gizem Erdem kaç yaşında?

Ödüllü oyuncu Gizem Erdem'in kim olduğu merak konusu oldu. Cam Tavanlar dizisinde yer alan usta oyuncuların kim olduğu araştırılmaya başlandı. Cam Tavanlar 9 Haziran'da ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Peki Cam Tavanlar oyuncusu Gizem Erdem kimdir ve nereli? Gizem Erdem kaç yaşında? İşte yanıtları...

CAM TAVANLAR OYUNCUSU GİZEM ERDEM KİMDİR VE NERELİ? GİZEN ERDEM KAÇ YAŞINDA?

5 Ekim 1978 Ankara doğumlu Gizem Erdem 42 yıl yaşında, 1,64 boyundadır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Gizem Erden Türk oyuncudur. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (2012), Seçici Kurul Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Özel Ödülü(2015) ve En İyi Kadın Oyuncu (2016) ödüllerini almıştır. Gizem Erdem, "gizmoerdemmm" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapmaktadır.

Kariyer hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen ve birçok projede yer alan Gizem Erdem şimdilerde ise başrollerini Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın paylaştığı "Cam Tavanlar" dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

Cam Tavanlar oyuncusu Gizem Erdem kimdir ve nereli? Gizem Erdem kaç yaşında?

Rol aldığı sinema filmleri:

2012 Canavarlar Sofrası
2015 Çekmeceler /Dora
2015 Nadide Hayat /Nadide'nin kızı
2016 Rüya /Sine
2018 Son Çıkış /Alev

Rol aldığı televizyon dizileri:

1999 Yılan Hikâyesi
2010 Mükemmel Çift /Pelin Durukan
2012 Ağır Roman Yeni Dünya/ Sıla
2012 Çıplak Gerçek /Simge
2013 Vicdan
2015 Beş Kardeş /Deniz
2017 7YÜZ /Ece
2019 Jet Sosyete /Semra "Samsara" /33. bölüm

Gizem Erdem'in adaylıkları ve ödülleri:

2012/ Ankara Uluslararası Film Festivali Ödülü /En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Canavarlar Sofrası/ Kazandı
2012/ Afife Tiyatro Ödülü /Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Öksüzler /Adaylık
2015/ Afife Tiyatro Ödülü /Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu/ İki Kişilik Yaz/Adaylık
2015/ Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülü /Seçici Kurul Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Özel Ödülü /İki Kişilik Yaz/ Kazandı
2016/ Uluslararası Adana Film Festivali Ödülü /En İyi Kadın Oyuncu Rüya /Kazandı
2019/ Afife Tiyatro Ödülü /Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu /Hakikat, Elbet Bir Gün /Adaylık

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Leman'ın acı kaybı! Ünlü karikatürist hayatını kaybettiLeman'ın acı kaybı! Ünlü karikatürist hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Show TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için istenen ceza belli oldu

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için istenen ceza belli oldu

Müsilaj kabusu! Yeniden artış gösterdi

Müsilaj kabusu! Yeniden artış gösterdi

4 inşaat işçisi ATM'deki açığı fark edip, vurgun yaptı

4 inşaat işçisi ATM'deki açığı fark edip, vurgun yaptı

Çocuklara taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!

Çocuklara taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.