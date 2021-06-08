Ödüllü oyuncu Gizem Erdem'in kim olduğu merak konusu oldu. Cam Tavanlar dizisinde yer alan usta oyuncuların kim olduğu araştırılmaya başlandı. Cam Tavanlar 9 Haziran'da ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Peki Cam Tavanlar oyuncusu Gizem Erdem kimdir ve nereli? Gizem Erdem kaç yaşında? İşte yanıtları...

CAM TAVANLAR OYUNCUSU GİZEM ERDEM KİMDİR VE NERELİ? GİZEN ERDEM KAÇ YAŞINDA?

5 Ekim 1978 Ankara doğumlu Gizem Erdem 42 yıl yaşında, 1,64 boyundadır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Gizem Erden Türk oyuncudur. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (2012), Seçici Kurul Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Özel Ödülü(2015) ve En İyi Kadın Oyuncu (2016) ödüllerini almıştır. Gizem Erdem, "gizmoerdemmm" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapmaktadır.

Kariyer hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen ve birçok projede yer alan Gizem Erdem şimdilerde ise başrollerini Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın paylaştığı "Cam Tavanlar" dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

Rol aldığı sinema filmleri:

2012 Canavarlar Sofrası

2015 Çekmeceler /Dora

2015 Nadide Hayat /Nadide'nin kızı

2016 Rüya /Sine

2018 Son Çıkış /Alev