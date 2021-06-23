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Cam Tavanlar yeni bölüm fragmanı | Cem’in aşk teklifine Leyla ne cevap verecek?

23.06.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez feministler tarafından kullanılan “Cam Tavan” metaforunu isi olarak alan Cam Tavanlar dizisi, konusu ile dikkat çekiyor. Başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral’ın yer aldığı yapım, bu hafta 23 Haziran Çarşamba günü üçüncü bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Cem’in aşk teklifine Leyla’nın vereceği cevap merak edilirken, ikisi de beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

Cam Tavanlar yeni bölüm fragmanı | Cem’in aşk teklifine Leyla ne cevap verecek?

Show TV ekranlarının yeni yaz dizisi Cam Tavanlar, iddialı kadrosu ve dikkat çeken konusu ile oldukça beğeniliyor. İsmini kadınların iş hayatında arka planda kalması ya da erkeklere göre daha zor yükselmesi konusundaki görünmez mekanizmayı ifade eden “Cam Tavan” metaforundan alan dizi; Leyla ve Cem arasındaki çatışmayı konu ediniyor. Yeni bölüm fragmanında Cem ve Leyla arasındaki aşk giderek alevlenirken, başlattıkları savaşın gidişatı ise merak konusu oluyor.

CAM TAVANLAR YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Leyla ve Cem’in arasındaki çekimin giderek arttığı romantik fragmanda, ikili aşka karşı koyamazken başlattıkları savaşın gidişatında neler yaşanacağı ise merak edilior.

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Cem'in ortada net bir aşk teklifi var. Hem de en sıcağından... Leyla ne cevap verecek derken hayat onlara ters bir top atıyor: Leyla, iş tarafında Cem'in danışmanı ve karar vericisi oluyor.

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Bu arada Süreyya, Şinasi, Aylin Şef ve İskender hayatlarına gümbür gümbür bir giriş yapıyorlar. Haldun ise kılıcını çekiyor. Leyla ve Cem ilişkisini tam orta yerinden yarmak üzere... Aşk bütün bu engelleri aşabilecek mi? Kim bu aşkın yanında, kim düşman?

CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Leyla’nın yeni bir restoran açma girişiminin büyük heyecan yarattığı tanıtımda Cem ile aralarındaki çekişme hızla devam ediyor. Süreyya karakteri dikkatleri üzerine çekerken, Leyla ve Cem arasında yaşanan yakınlaşma ikilinin büyük savaşında aşkın da alevlenmeye başladığını gösteriyor.


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kubilay Aka
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