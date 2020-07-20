Çamaşır makinesindeki kireci temizlemek için pahalı ürünlere gerek yok! Beyaz sirke ve...

Uzun yıllar süren deterjan kullanımına ve şebeke suyunda bulunan mineral yapısına bağlı olarak, çamaşır makinelerinde zamanla kireçlenme sorunu meydana gelir. Makinenizi düzenli aralıklarla temizleyerek bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Düzenli temizlenmediği takdirde kireç makinenizin hem kullanım ömrünün azalmasına neden olur hem de çamaşırlarınızın tam anlamıyla temizlenmez. İşte çamaşır makinenizi daha uzun süre aynı performansla kullanabilmek için makinenize biriken kireci temizlemenize yardımcı olabilecek püf noktalar...

KİREÇ ÇÖZÜCÜ ÜRÜNLER KULLANIN

Çamaşır makinesinde biriken kireci temizlemek için kireç çözücü ürünler kullanabilirsiniz. Bu ürünleri marketlerden ve temizlik malzemesi satan iş yerlerinden kolaylıkla temin edebilirsiniz. Kireç çözücüler makinedeki kireci temizlemenin yanında içeriğinde bulunan kimyasallar nedeniyle makinenizde yeni kireç oluşumlarını da önlemeye yardımcı olur. Yalnız makinenize zarar vermemek için bu ürünleri kullanma talimatına uygun biçimde kullanın.

BEYAZ SİRKE KULLANIN

Beyaz sirkenin de çamaşır makineniz için kireç çözücü özelliği bulunur. Bunun yanı sıra sirke makinenizde kullanıma bağlı oluşan kötü kokuların önlenmesine de yardımcı olur. Özellikle körük lastiğinde bulunan kalıntılar, çamaşırlarınızın iyice temizlenmesini engeller. Bu bölgeyi sirkeli suyun olduğu kapta ıslattığınız sünger ile iyice temizleyebilirsiniz. Beyaz sirke ile çamaşır makinenizde biriken kireci söküp atmak için ihtiyacınız olan sadece iki malzeme var: Beyaz sirke ve limon tuzu. Eğer beyaz sirke bulamazsanız alternatif olarak elma ya da üzüm sirkesinden de yararlanabilirsiniz.