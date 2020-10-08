Çamaşır yıkama hataları! Daha iyi temizlediğini düşünüyoruz ancak...

Ne zaman sıcak veya soğuk yıkamaya ihtiyacınız olduğundan, spor giyim için hangi ayarı kullanacağınızdan veya hassas ürünlerinizi ne kadar süre yıkayacağınızdan emin değilseniz, cevapları sizin için bir araya getirdik.
LG Avustralya Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Brad Reed, en önemli ipuçlarını bir araya getirdi ve insanların çamaşırhanede yaptığı bazı yaygın hataları açıkladı.
Elbette bu, spor giyiminizde ne kadar aktif olduğunuza bağlıdır. O kadar aktif değilseniz, genel bir yıkama yapabilirsiniz.
Bu nedenle, çamaşır makinelerinin, genellikle suyun 60 derecenin üzerinde olduğu ve yaklaşık 20 dakika yıkandığı bir döngü olan belirli bir aktif giyim döngüsüne sahip olduğunu göreceksiniz.
Aktif giyiminiz bu seviyede ağır lekeye sahip değilse, daha düşük bir sıcaklıkta daha kısa süre yıkayabilirsiniz. Bunun yararı, kumaşların yıkamada aynı stres ve yoğunluğa maruz kalmaması, yani giysinin daha uzun süre daha iyi görünmesi anlamına gelir.
Hassas kumaşlar çok uzun süre ve yüksek sıcaklıkta yıkanmamalıdır. Örneğin bir spor giyim döngüsü, yıkamanın hem kimyasal (deterjan) hem de fiziksel (tambur hareketi) yönleri için daha yoğun olacaktır. Hassas döngüler, kıyafetleri makinenin içinde nazikçe hareket ettirir. Bu şekilde giysilerde daha az sürtünme olur.
Karışık kumaş döngüsü temelde genel yıkama için varsayılan döngüdür, 40 derece olma eğilimindedir ve iki saat yıkanır. Çok genel bir yıkama olacak şekilde tasarlanmıştır.
Tüm pamukluları yıkayacağınızı biliyorsanız, pamuklu yıkama kullanmalısınız. Bu çamaşırların daha uzun süre dayanıklı olmasını sağlar.
İnsanların yapma eğiliminde oldukları bir diğer hata da, önerilenden çok deterjan eklemektir çünkü bunun giysilerini daha derinlemesine temizleyeceğini düşünürler, ancak bu yarardan çok zarar verebilir her zaman kutu üzerinde önerilen miktarı kullanmalısınız. Makine, yıkamanın etkisini en üst düzeye çıkaran bir şekilde tasarlanmıştır.
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