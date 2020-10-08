Çamaşır yıkama hataları! Daha iyi temizlediğini düşünüyoruz ancak...

Ne zaman sıcak veya soğuk yıkamaya ihtiyacınız olduğundan, spor giyim için hangi ayarı kullanacağınızdan veya hassas ürünlerinizi ne kadar süre yıkayacağınızdan emin değilseniz, cevapları sizin için bir araya getirdik.

LG Avustralya Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Brad Reed, en önemli ipuçlarını bir araya getirdi ve insanların çamaşırhanede yaptığı bazı yaygın hataları açıkladı.

SPOR KIYAFETLERİ SICAK AYARDA YIKAMAK GEREKİR

Elbette bu, spor giyiminizde ne kadar aktif olduğunuza bağlıdır. O kadar aktif değilseniz, genel bir yıkama yapabilirsiniz.

Bu nedenle, çamaşır makinelerinin, genellikle suyun 60 derecenin üzerinde olduğu ve yaklaşık 20 dakika yıkandığı bir döngü olan belirli bir aktif giyim döngüsüne sahip olduğunu göreceksiniz.

Aktif giyiminiz bu seviyede ağır lekeye sahip değilse, daha düşük bir sıcaklıkta daha kısa süre yıkayabilirsiniz. Bunun yararı, kumaşların yıkamada aynı stres ve yoğunluğa maruz kalmaması, yani giysinin daha uzun süre daha iyi görünmesi anlamına gelir.

HASSAS ÜRÜNLERİ DAHA KISA SÜREDE YIKAYIN

Hassas kumaşlar çok uzun süre ve yüksek sıcaklıkta yıkanmamalıdır. Örneğin bir spor giyim döngüsü, yıkamanın hem kimyasal (deterjan) hem de fiziksel (tambur hareketi) yönleri için daha yoğun olacaktır. Hassas döngüler, kıyafetleri makinenin içinde nazikçe hareket ettirir. Bu şekilde giysilerde daha az sürtünme olur.