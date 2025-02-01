Çamaşırlarını yıkamak yerine bu yöntemi kullanıyormuş! 'Gerçekten işe yarıyor' diyerek savundu: "Kokmasını engelliyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'katie.little.patz' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kıyafetlerinin yıkamadan hoş kokmasını sağladığını iddia ettiği hayat kurtarıcı bir hileyi sosyal medyadan anlattı. 'Küçük ticari bir sır" olarak tanımladığı hilesinde Katie, "Kazaklarınıza votka mı sıkıyorsunuz? Bu, mesleğin küçük bir numarası." ifadesini kullandı.

Votka sıkma yöntemi sayesinde kazaklarının daha uzun ömürlü olduğunu belirten Katie, "Bunu herkes biliyor mu bilmiyorum ama eğer farklı kokularla mücadele ediyorsanız kokunun yoğun olarak geldiği bölgeye votka sıkmayı deneyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir sprey şişesi almak, içine biraz votka koymak ve kazağınızın iç kısmına, yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz bölgeye sıkmak. Böylece kokmasını engelliyorum. Bu, kazaklarınızın yeni ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Bu yöntemi 10 günlük Avrupa seyahatimde denedim ve hiçbir sorun yaşamadım." dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Katie'in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle ikinci el aldığım kıyafetler konusunda bana yardımcı oldu." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Kaşmiri tavsiye etmem; lifleri çok hassas" yorumunu yaptı.