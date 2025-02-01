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Çamaşırlarını yıkamak yerine bu yöntemi kullanıyormuş! 'Gerçekten işe yarıyor' diyerek savundu: "Kokmasını engelliyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.02.2025 07:46
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TikTok'ta 'katie.little.patz' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kıyafetlerinizi yıkamadan da hoş bir şekilde kokabileceğini iddia ederek kendi yöntemini paylaştı. Üstelik genç kadın aynı yöntemi ayakkabıları için de kullandığını söyledi. Moda uzmanı giysi ve ayakkabılarındaki kötü kokulardan yıkamadan kurtulmak için votka sıktığını söyledi.

Çamaşırlarını yıkamak yerine bu yöntemi kullanıyormuş! 'Gerçekten işe yarıyor' diyerek savundu: "Kokmasını engelliyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'katie.little.patz' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kıyafetlerinin yıkamadan hoş kokmasını sağladığını iddia ettiği hayat kurtarıcı bir hileyi sosyal medyadan anlattı. 'Küçük ticari bir sır" olarak tanımladığı hilesinde Katie, "Kazaklarınıza votka mı sıkıyorsunuz? Bu, mesleğin küçük bir numarası." ifadesini kullandı.

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Votka sıkma yöntemi sayesinde kazaklarının daha uzun ömürlü olduğunu belirten Katie, "Bunu herkes biliyor mu bilmiyorum ama eğer farklı kokularla mücadele ediyorsanız kokunun yoğun olarak geldiği bölgeye votka sıkmayı deneyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir sprey şişesi almak, içine biraz votka koymak ve kazağınızın iç kısmına, yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz bölgeye sıkmak. Böylece kokmasını engelliyorum. Bu, kazaklarınızın yeni ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Bu yöntemi 10 günlük Avrupa seyahatimde denedim ve hiçbir sorun yaşamadım." dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Katie'in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle ikinci el aldığım kıyafetler konusunda bana yardımcı oldu." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Kaşmiri tavsiye etmem; lifleri çok hassas" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
alkol tiktok
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