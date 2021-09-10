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Camdaki Kız 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Feride'nin Nalan hakkındaki sırrı ortaya çıkıyor

10.09.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisi 2. sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer’in paylaştığı Camdaki Kız'ın 10. yeni bölümü 9 Eylül Perşembe akşamı yayınlandı. Dizinin 11. yeni bölümünden de ilk fragman izleyiciyle buluştu. Fragmanda Nalan sınırlarını aşmaya çalışıyor. Hayatı boyunca Feride'nin ikazlarıyla karşılaşan Nalan, evliliğinde ve yeni hayatında kalıplarını yıkmaya çalışmaktadır. Öte yandan Feride'nin Nalan hakkında sakladığı sır açığa çıkmak üzeredir.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 3 aylık aranın ardından ekranlara döndü. Camdaki Kız'ın 10. yeni bölümü 9 Eylül Perşembe akşamı yayınlandı. Camdaki Kız'a Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler damga vurdu.

Camdaki Kız'ın 16 Eylül Perşembe ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı. Fragmande Feride'nin Nalan hakkındaki "O gün geldiği gerçekleri öğrenecek" sözleri dikkat çekiyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız 9 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni sezon 10. bölümünde Nalan ve Sedat, düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım attı.
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Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer’e emanet eder. Nalan'ın Koroğlu Ailesi'nin evinde ilk günleri bir hayli ürkerek geçer.

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Sedat’tan uzak kalmak istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan’ın arkadaş buluşmasında alır.
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Sedat ve Nalan ise düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret ederler. Bu ziyaret hem Nalan için hem de Sedat için hiç iyi sonuçlanmaz. Feride'nin baskıları Sedat'ı da etkisi altına alır. Nalan, Feride'nin Sedat'la konuşmasını duyunca adeta yıkılır.


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Kanal D Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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