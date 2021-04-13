Camdaki Kız 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız'da Sedat, Nalan'a evlilik teklifi yapıyor!

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisi, 2. bölümüyle 15 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölümde Sedat, Nalan'a evlenme teklif ediyor. Öte yandan Nalan'ın annesi Feride bu durumdan şüphelenmektedir. Sedat ve ailesine güvenmez. Nalan'a dünyayı dar etmeye devam eder. Tüm bu kaosun ortasına düşen Nalan ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır.

Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır.

Diğer yandan Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır.