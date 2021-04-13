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Camdaki Kız 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız'da Sedat, Nalan'a evlilik teklifi yapıyor!

13.04.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'ın 2. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Sedat'ın bütün ailesi Nalan'ı çok beğenmiştir. Sedat zaman kaybetmeden Nalan'a evlenme teklif eder. Ancak evlenme teklif etmesine rağmen Cana ile de halen görüşmektedir.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisi, 2. bölümüyle 15 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölümde Sedat, Nalan'a evlenme teklif ediyor. Öte yandan Nalan'ın annesi Feride bu durumdan şüphelenmektedir. Sedat ve ailesine güvenmez. Nalan'a dünyayı dar etmeye devam eder. Tüm bu kaosun ortasına düşen Nalan ne yapacak?

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CAMDAKİ KIZ DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır.

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Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır.

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Diğer yandan Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır.

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Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir.

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Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

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Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir.

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Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

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Burcu Biricik
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