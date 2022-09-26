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Camdaki Kız'ın kadrosuna Cemal Hünal katıldı! İşte canlandıracağı karakter

26.09.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız. 3. sezonuyla ekranlara döndü. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın kadrosuna ünlü oyuncu Cemal Hünal da katıldı. Başarılı oyuncu dizide kritik bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

Camdaki Kız'ın kadrosuna Cemal Hünal katıldı! İşte canlandıracağı karakter

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi yeni sezonuyla ekranlara hızlı bir dönüş taptı. Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı diziye Cemal Hünal da katıldı.

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"TAHMİN ETTİĞİMİZ GİBİ BİRİ DEĞİL"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, dizide Koroğlu ailesinin kızları Selen'in (Selma Ergeç) eski sevgilisini canlandırarak "Emir" rolüne hayat verecek. Hünal'ın canlandıracağı karakter, dizideki dengeleri yerinden oynatacak.

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ASİ DİZİSİNDE DE PARTNER OLMUŞLARDI

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Yıllar önce yayınlana Asi dizisinde de partner olan Cemal Hünal ve Selma Ergeç'in yeniden bir araya gelmesi izleyenleri heyecanlandırdı.

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Cemal Hünal camdaki kız biricik ünlü oyuncu
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