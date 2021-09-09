Camdaki Kız yeni sezonu açıyor! Nalan ve Sedat yeni hayatlarına başlıyor! İşte Camdaki Kız 10. bölüm fragmanı ve konusu

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 3 aylık aranın ardından ekranlara dönüyor. Camdaki Kız'ın 10. yeni bölümü 9 Eylül Perşembe akşamı Kanal D'de olacak. Camdaki Kız'da Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler izleyici ile buluşacak.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan ve Sedat, Feride’nin evlilikleriyle ilgili nasihatlerinden kaçamayacaklardır.Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atarlar. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer’e emanet ederken, Muzaffer’e yaşadıkları ağır gelmekte ve uzaklara gitmeyi planlamaktadır.

Sedat’ın hayatındaki yerini kaybetmek istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan’ın arkadaş buluşmasında alır.Nalan, bir yandan yeni hayatına ve Rafet Koroğlu’nun baskın dünyasına alışmaya çalışırken, bir yandan da annesinin baskılarıyla uğraşır.

Düğün sonrası Feride ve Adil’i ziyaret eden Nalan ve Sedat, Feride’nin evlilikleriyle ilgili nasihatlerinden kaçamayacaklardır.

Nalan, bir yandan yeni hayatına ve Rafet Koroğlu’nun baskın dünyasına alışmaya çalışırken, bir yandan da annesinin baskılarıyla uğraşır.

Düğün sonrası Feride ve Adil’i ziyaret eden Nalan ve Sedat, Feride’nin evlilikleriyle ilgili nasihatlerinden kaçamayacaklardır.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi isimler yer alıyor.



