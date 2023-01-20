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  4. Camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı! Önce bileğini tuttu ardından ise kabloyla yakalamak istedi... İnanılmaz görüntüler

Camdan para uzatan baristayı kaçırmaya çalıştı! Önce bileğini tuttu ardından ise kabloyla yakalamak istedi... İnanılmaz görüntüler

20.01.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletindeki bir arabaya servis dükkanında ilginç bir an yaşandı. Aracıyla kahve almak için gelen bir adam camdan parasının üzerini uzatan baristanın kolunu yakaladı ve onu kaçırmaya çalıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine takıldı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Auburn kentinde bir kahve dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kahve almak için aracıyla dükkana yaklaşan bir adam kadının bileğinden tuttu ve yakalamak için kablo bağı kullandı. Barista ise adamın elinden kurtulmayı başararak pencereyi kapattı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaçırma teşebbüsünün ardından adam hızla olay yerinden uzaklaştı. Kimliği Matthew Darnell olarak tespit edilen adam adam kaçırmaya teşebbüsten tutuklandı. (İHA)

“BÖYLE DURUMLAR İÇİN EĞİTİM ALIYORUZ”

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Benzer durumlar için eğitim aldıklarını ve kendilerini korumak adına yakın dövüş sporlarıyla ilgilendiklerini dile getiren ismi açıklanmayan barista yerel basına, “15 yıldır aynı işte çalışıyorum. Böyle durumlar için eğitim alıyoruz. Bunu önlemek için yapabileceğimiz bir şey yok. Şok tabancalarımız, sessiz panik butonlarımıza ve metal kapılarımız var. Birisi tekme açmaya çalışırsa ekstra önlemler alıyoruz. Adamın kimliğini bilmiyorum. Rastgele bir girişim olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika kahve Barista

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